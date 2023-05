Británie dodala Ukrajině střely Storm Shadow, mohou doletět hluboko do Ruska

„Dodávka těchto zbraňových systémů poskytne Ukrajině nejlepší šanci se bránit proti pokračující ruské brutalitě, především cílenému ostřelování ukrajinské občanské infrastruktury, což je proti mezinárodnímu právu,“ uvedl Wallace. „Ukrajina má právo se proti tomu bránit,“ řekl.

Podle ministra budou střely pro použití „uvnitř ukrajinského suverénního území“. Připomněl, že se nedají srovnat s ruskými střelami, které mají mnohem větší dolet. Moskva uvedla, že krok bude vyžadovat „odpovídající reakci od naší armády“.

Současný dosah zbraní dodaných ze Západu je podle CNN zhruba 80 kilometrů. Střely Storm Shadow tak z hlediska doletu „skutečně mění pravidla hry“, uvedl nejmenovaný americký vojenský představitel.

Kyjev může ze svých pozic například zasáhnout cíle na Krymském poloostrově, který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014, ale Ukrajina jej považuje za část svého území.

Storm Shadow je řízená střela s plochou dráhou letu, kterou společně vyvinuly Británie a Francie. Obvykle je odpalována ze vzduchu a díky technologii stealth je těžko zachytitelná radarem.

O jejich plánovaném dodání Ukrajině mluvil ve středu v pořadu Rozstřel analytik Lukáš Visingr. „Storm Shadow má několik verzí s různým dosahem. Spekuluje se, že Britové by dodali exportní variantu, která má dostřel necelých 300 kilometrů. To je pro Ukrajince obrovská výhoda, protože to je prakticky dvojnásobek toho, co mají doteď,“ řekl.

Ukrajina dlouhodobě a zatím neúspěšně usilovala o získání taktických balistických střel ATACMS americké výroby, které mají dolet až 297 kilometrů. Střely Storm Shadow se jim tak s dosahem přes 250 kilometrů takřka vyrovnají.

Dodávky přicházejí v době, kdy se s napětím očekává ukrajinská protiofenziva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho země na zahájení dalšího rozsáhlého protiútoku proti ruské armádě, která na Ukrajinu vpadla loni v únoru, potřebuje ještě více času.