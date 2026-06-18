Vědci objevili starší verzi Stonehenge. Pozůstatky značí, k čemu sloužila

Na místě vzdáleném zhruba pět kilometrů od jedné z nejznámějších britských památek archeologové objevili v zemi dvě díry, ve kterých podle nich v minulosti stály dřevěné kůly umístěné tak, aby ležely v přímce se slunečním světlem během východu slunce za letního a jeho západu za zimního slunovratu.
Archeologové v lokalitě objevili také keramiku, pazourkové nástroje a zvířecí kosti. Předpokládají, že se tam shromažďovali tehdejší obyvatelé.
|
Stonehenge vydal další tajemství, vědce překvapil původ oltářního kamene
„Vypovídá to o celé komunitě, vypovídá to o tom, jak mysleli, jak se chovali, jak pojímali nebe,“ citovala BBC vedoucího archeologa výzkumu Phila Hardinga.
Samotný Stonehenge vznikl přibližně před 5000 lety a kameny tvořící kruhy byly přivezeny v různých dobách a z různých oblastí. Jejich rozmístění umožňuje, aby v době letního slunovratu vycházelo slunce kamennou bránou.
O účelu Stonehenge se vedou spory - kromě solárního kalendáře mohl podle některých sloužit jako náboženská svatyně či observatoř.