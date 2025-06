Stodolovi nebyli jediní. Zvrhlé manželské dvojice, které se zapsaly do historie

Sériových vražd se nedopouštějí jen jednotlivci, ale dost často i páry. Teprve po dopadení vyšetřovatelé rozkrývají, kdo z nich měl na zločinech větší podíl, kdo únosy, mučení a vraždy organizoval a kdo je vykonával. Ne vždy se podaří najít přesnou hranici mezi rolemi, které partneři v životě i zločinu zastávali. A mnohdy to je zhola nemožné.

V případě vrahů Jaroslava a Dany Stodolových se vyšetřovatelé i znalci přikláněli k názoru, že „mozkem“ dvojice byla žena. O něco obvyklejší je opačný scénář a nejčastěji se teprve při setkání partnerů s – mírně řečeno – psychickými zvláštnostmi do sebe zaklesnou jejich osobnosti jako ozubená kola, která společně vytvoří mrazivou vražednou mašinérii.

Bonnie a Clyde: nejznámější vražedné duo

Čelnými reprezentanty vraždících párů se stalo duo Bonnie a Clyde, celými jmény Clyde Chestnut Barrow a Bonnie Parkerová. Tento pár z Texasu se do sebe zamiloval na první pohled. Jemu bylo 20, jí 19. Vydali se spolu na vražednou tour, při které přepadali banky a benzinky. Zabili přitom 16 lidí a policie je dopadla po intenzivním pátrání a divoké honičce ve státu Louisiana roku 1934. Jejich Ford V8 pronásledovatelé prostříleli jako řešeto.

Bonnie a Clyde ale nebyli manželé. Bonnie byla od 16 let vdaná za jiného muže a se svou životní láskou Clydem se seznámila v době, kdy si její manžel odpykával trest za loupež.

Bonnie a Clyde se navzdory své trestné činnosti stali pro určitou část lidí i idoly – snad kvůli svému mládí, vzájemné lásce a svobodě, kterou zažívali na cestách přes jižní státy USA. Je ironií, že když se po jejich smrti dražil jejich majetek, vyneslo to kolem 150 tisíc dolarů, což je skoro desetkrát více, než na kolik si přišli oni dva za celou svou loupežnou a vražednou „kariéru“.

Brady a Hindleyová: sadističtí lovci dětí

Za dalším vraždícím párem si odskočíme do Británie. Ian Duncan Brady a Myra Hindleyová se narodili až pár let poté, co Bonnie a Clyde byli už po smrti. Jejich vražedná aktivita spadá do 60. let 20. století a čítá nejméně pět zmařených lidských životů. Dětských.

Myra byla chytrá, uzavřená a osamocená po nedávném rozchodu, když se setkala se svou životní láskou. Ian s problémovou povahou a obdivem k nacistiskému Německu si ji okamžitě získal a přesvědčil k první loupeži. Později se tento pár vydal ještě horší cestou: unášeli, mučeli a vraždili náctileté děti.

Myra Hindleyová

Mezi lety 1963 a 1965 společně unesli, mučili a zavraždili pět dětí a mladistvých ve věku od 10 do 17 let v oblasti Saddleworth Moor nedaleko Manchesteru. Těla ukryli v mělkých hrobech u močálů, proto se jim také říká Vrahové z močálu.

Jelikož byl v Británii trest smrti zrušen v roce 1965, oba se stali prvními sériovými vrahy, kteří nebyli popraveni. Dostali doživotí, Hindleyová zemřela v roce 2002, Brady o 15 let později.

Copelandovi: farma na smrt v Missouri

Zatímco Bonnie a Clyde a také Myra a Ian se nejtěžších zločinů dopouštěli jako mladí lidé ve věku lehce přes 20 let, následující pár je důkazem, že ve vraždění neplatí žádné věkové limity.

Ray a Della Faye Copelandovi z USA byli zadrženi až kolem semdesátky. Jejich zločiny byly totiž odhaleny až po dvaceti letech, v roce 1989. Přesto se nedá říct, že by vraždili hned na prahu dospělého života. A motiv? Prostě se tak zbavovali dělníků, kteří pracovali na jejich ranči v Missouri a na jejichž vyplacení neměli peníze. Bylo jich nejméně pět.

Oba byli odsouzení k trestu smrti, i když panovaly pochybnosti, zda se Della na zločinech vůbec podílela. A pokud ano, je možné, že jednala jen ze strachu z partnera. Ostatně, varovat před ním ji mělo už místo jejich seznámení. Potkali se totiž v čekárně u psychologa, kam docházela. Ray tam chodil taky. Přikázal mu to soud poté, co ho propustil z vězení za předchozí zločiny...

Homolka a Bernardo: krásní jako Barbie a Ken

Dalšímu vraždícímu páru se přezdívalo Barbie a Ken. Tuto na pohled sympatickou dvojici z Kanady toho s Bonnie a Clydem spojuje asi nejvíc. Láska na první pohled, vášeň a touha po nezávislosti... A také věk první vraždy, kdy jim bylo jen lehce přes 20. Začínala 90. léta.

Karla Leanne Homolka a Paul Bernardo sdíleli své sexuální fantazie. A pak se pustili do jejich uskutečňování. Paul měl za sebou už víc než desítku znásilnění, a když se s tím Karle svěřil, byla z toho nadšená. Dokonce mu nabídla další oběť – svou mladší sestru. 15letá dívka útok nepřežila. Stejně jako později stopařky, kterým pár nabídl svezení.

Paul Bernardo a Karla Homolková měli tvořit dokonalý pár.

Po více než dvou bezstarostných letech se Paulovi stalo osudným zatčení za napadení Karly (v té době už byli manželé), při kterém vyšla shoda DNA k nevyřešeným případům. Zatčena byla i Karla a vypovídala proti němu. Zatímco on dostal doživotí, jí se podařilo vyšetřovatele přesvědčit, že se na zločinech podílela jen malou měrou. A to navzdory tomu, že videonahrávky sadistického počínání, které si pár pořizoval, svědčily proti ní. Odseděla si jen 12 let.

Fourniret a Olivierová: únosci panen

Posledním párem, na který se v našem stručném přehledu podíváme, jsou francouzští zabijáci Michel Fourniret a Monique Olivierová. Michel, přezdívaný později médii Zrůda z Arden, se od 80. let do zadržení v roce 2003 dopustil nejméně 11 vražd. Při vyšetřování vyšlo najevo, že jeho manželka Monique o nich nejen věděla, ale dokonce mu při nich značně pomáhala. A tak se nehezké přízvisko rozšířilo i na ni.

Bez jejího přiznání v roce 2004 by případ možná skončil na mrtvém bodě. Michel, policii známý jako recidivista v násilné trestné činnosti, totiž vinu tvrdošíjně odmítal do chvíle, než začala mluvit jeho žena. Jejich poslední obětí se měla stát 13letá dívka, kterou unesli. Zbitá a svázaná dokázala vyskočit za jízdy z auta, a tak si zachránila život.

Michela kvůli jeho sečtělosti a také zjevu intelektuála přezdívali také Profesor. Soud mu vyměřil doživotí a jeho partnerce 30 let, protože dospěl k závěru, že hlavní roli ve vražedné aktivitě měl Michel. Nutno podotknout, že plánováním zločinu jejich vztah začal. Dopisovali si spolu, když byl ve vězení za předchozí delikty, a domluvili si přitom společnou budoucnost, až ho pustí: On přislíbil zavraždit jejího ex a ona zase pomoc s „lovením panen“. Zatímco k vraždě exmanžela nedošlo, druhý závazek naplnili vrchovatě.