Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...
Autobus ve Stockholmu najel do zastávky, kde stáli lidé. Podle deníku Aftonbladet je na místě několik mrtvých a zraněných. Řidič byl zatčen. K incidentu došlo nedaleko technické vysoké školy v ulici...
Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu? Slunečno přijde až po něm
Následující víkend je poslední prodloužený, další bude až vánoční volno. Počasí však podle předpovědi meteorologů nebude slunečné, to přijde až po třídenním volnu.
Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela
Bodnutím do zad skončil čtvrteční večerní konflikt dvojice mužů v Kladně. Policie případ vyšetřuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Zraněný muž je mimo ohrožení života. V době konfilktu byl...
Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie
Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.
Ukrajinci zaútočili na jadernou elektrárnu, odpojily se tři bloky, tvrdí Rusko
Osm ukrajinských dronů se v noci na čtvrtek dostalo do bezprostřední blízkosti Novovoroněžské jaderné elektrárny na jihozápadě Ruska, tvrdí gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev. Trosky...
Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko
Rusové v noci poslali na Ukrajinu asi 430 dronů a 18 raket, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Masivně útočili hlavně na Kyjev, počet mrtvých stoupl na šest lidí. V několika výškových...
Rusové v Kyjevě zasáhli velvyslanectví Ázerbájdžánu, prezident Alijev zuří
Ruský úder na Kyjev v noci zasáhl areál velvyslanectví Ázerbájdžánu a poškodil jeho značnou část. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev se obrátil přímo na svůj ukrajinský protějšek Volodymyra...
Vinen z extremismu. V Rusku odsoudili majitele LGBT cestovky, ač je rok po smrti
Moskevský soud v pátek posmrtně obvinil majitele cestovní kanceláře Andreje Kotova z extremismu, a to téměř rok poté, co 48letý muž zemřel ve vazbě. Podle verdiktu obvodního soudu se Kotov provinil...
Na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů
Inverze způsobila, že teploty na Šumavě v uplynulých dvou dnech vystoupaly i nad 20 stupňům Celsia. Nejtepleji bylo v pátek v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 21 stupňů. Znamenalo to...
Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky
Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....
Segregace Romů ve školách trvá. Česku hrozí stamilionové pokuty z EU
Segregaci romských žáků se na českých školách nedaří řešit. Evropská komise opakovaně Česku ukládá, aby se s nerovnostmi ve vzdělávání vypořádalo. Nad Českem se vznášejí stamilionové pokuty. Resort...
RegioJet zrušil slevy na jízdné pro absolventy. Lidé je nevyužívali, říká dopravce
Vlakový dopravce RegioJet přestal nabízet slevy na jízdné pro absolventy vysokých škol a studenty neprezenčního studia, kteří využívali specifické průkazy. Podle dopravce slevu tito cestující příliš...