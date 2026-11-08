Stín Mnichova nad Evropou: USA oživují systém, který Kreml už jednou zničil

Vyjednavač, poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner představil před chystanými třístrannými mírovými rozhovory o Ukrajině příští týden v Abú Dhabí pětibodový návrh nového bezpečnostního rámce pro celý evropský kontinent. Plán předložený na sociální síti X staví na trvalých bezpečnostních konzultacích, spolehlivé krizové komunikaci, vyšší vojenské transparentnosti, vzájemných opatřeních ke snížení rizika eskalace a trvalém základu pro dlouhodobou stabilitu Evropy.
„Naším cílem je vyvinout praktická opatření, která řeší bezpečnostní obavy všech stran, snižují riziko budoucího konfliktu a vytvářejí stabilnější a předvídatelnější bezpečnostní prostředí,“ vysvětlil.
O její budoucí bezpečnosti se totiž bude jednat bez její přímé účasti. Moskva možnost přímého zapojení evropských diplomatů u hlavního stolu odmítla.