Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stín Mnichova nad Evropou: USA oživují systém, který Kreml už jednou zničil

Rémy Vlachos
  11:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie6 Premium

Americký prezident Donald Trump gestikuluje vedle Jareda Kushnera na letišti v Tel Avivu. (13. října 2025) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Vyjednavač, poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner představil před chystanými třístrannými mírovými rozhovory o Ukrajině příští týden v Abú Dhabí pětibodový návrh nového bezpečnostního rámce pro celý evropský kontinent. Plán předložený na sociální síti X staví na trvalých bezpečnostních konzultacích, spolehlivé krizové komunikaci, vyšší vojenské transparentnosti, vzájemných opatřeních ke snížení rizika eskalace a trvalém základu pro dlouhodobou stabilitu Evropy.

„Naším cílem je vyvinout praktická opatření, která řeší bezpečnostní obavy všech stran, snižují riziko budoucího konfliktu a vytvářejí stabilnější a předvídatelnější bezpečnostní prostředí,“ vysvětlil.

O její budoucí bezpečnosti se totiž bude jednat bez její přímé účasti. Moskva možnost přímého zapojení evropských diplomatů u hlavního stolu odmítla.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Umělá inteligence mění nakupování. E-shopy se jí musí přizpůsobit

ilustrační snímek

Při nákupech zákazníci stále častěji žádají o radu umělou inteligenci. ChatGPT, Gemini či Claude jim porovnají výrobky, ceny i parametry. Zatím nákup většinou dokončuje člověk, postupně však mohou...

8. listopadu 2026

Stín Mnichova nad Evropou: USA oživují systém, který Kreml už jednou zničil

Premium
Americký prezident Donald Trump gestikuluje vedle Jareda Kushnera na letišti v...

Vyjednavač, poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner představil před chystanými třístrannými mírovými rozhovory o Ukrajině příští týden v Abú Dhabí pětibodový návrh nového...

8. listopadu 2026

Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem,...

Premiér Andrej Babiš v nejbližší době navštíví Izrael, kde chce jednat zejména o tamním systému protivzdušné obrany. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými...

8. listopadu 2026  10:42,  aktualizováno  10:50

Policie vypátrala ženu se sebevražednými sklony. Objevila ji hlídka v Praze

ilustrační snímek

Policie našla 36letou ženu se sebevražednými sklony, která v pátek utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Objevila ji v noci hlídka v Praze.

6. listopadu 2026  20:13,  aktualizováno  8. 11. 10:43

Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské...

Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly slyšet silné exploze. Útoky...

8. listopadu 2026  9:18,  aktualizováno  10:38

Nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Ostravu. Přispěla k ní zřejmě mlha

ilustrační snímek

Nehoda tří aut zavřela v neděli před 9:00 na více než hodinu dálnici D1 na 232. kilometru na Ostravu. Řidiči museli místo nehody objíždět přes D46 a silnici 47, na dálnici se mohli vrátit v...

8. listopadu 2026  10:16,  aktualizováno  10:27

Proutěné kabelky vyráběné v Nejdku si našly cestu do Austrálie i Mexika

V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha...

Dvě desítky let pletla košíky. Pak k proutí přidala kůži. Propojila tak košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologii výroby proutěných kabelek. Její výrobky putují do řady zemí světa....

8. listopadu 2026  10:25

Růst cen bytů v Praze přibrzdil, lidé však hledají domov stále dál od města

ilustrační snímek

Bod zlomu před poklesem cen nemovitostí či alespoň jejich stabilizací, anebo pouze krátkodobý oddech? Na co se musejí zájemci o nájemní či vlastnické bydlení v metropoli a jejím bezprostředním zázemí...

8. listopadu 2026  10:10

A zaznělo jméno Jiřího Bartošky. Marie Rottrová o vzniku slavných písní i plánech

Premium
Marie Rottrová (Praha, 21. listopadu 2019)

Nesluší se u dámy rozebírat věk, jakkoliv je 85 let úctyhodné číslo a Marii Rottrovou navíc zastihlo evidentně ve velmi dobré kondici. Hovor nad čtyřalbem jejích největších hitů je do určité míry...

8. listopadu 2026,  aktualizováno  11:02

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

Před domem v obci Ostrowiec Šwientokrzyski prohledávají byt střelce z Krakova....

Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, sdělil v neděli mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v...

8. listopadu 2026  9:56

iDNES z kraje: V Jižní Americe se připravte na slova: Buď v klidu, až zítra

Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Nátura lidí v Jižní Americe vás pohltí. Oni mají obrovské srdce. I takto o výpravách na daleký kontinent vypráví v podcastu iDNES z kraje Jaroslav Michal, spoluzakladatel cestovní kancelář Pangeo...

8. listopadu 2026  9:55

Statisíce domácností bez proudu. Rusko udeřilo na ukrajinskou energetickou síť

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)

Více než 600 tisíc domácností zůstalo po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti bez proudu. V neděli to oznámil šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na...

8. listopadu 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.