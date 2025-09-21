Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem

Ze základny v severním Německu vzlétly dvě stíhačky NATO k ruskému průzkumnému letounu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na prohlášení německého letectva.
Vzlet dvojice stíhaček Eurofighter se uskutečnil v době zvýšeného napětí na východním křídle Severoatlantické aliance, které způsobil průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru minulý týden. V pátek pak Estonsko oznámilo, že tři ruské stíhačky narušily na 12 minut jeho vzdušný prostor. Varšava i Tallinn shodně požádaly spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN

Ruský průzkumný letoun Il-20 letěl v mezinárodním vzdušném prostoru bez letového plánu a bez rádiového spojení, uvedlo německé letectvo. Stíhačky k němu odstartovaly ze základny Rostock-Laage.

Baltské moře je důležitou zásobovací trasou pro NATO a má klíčový hospodářský význam pro jednotlivé baltské země. Aliance eviduje systematickou špionáž tamní vojenské infrastruktury ze strany Ruska, které má přístup k Baltskému moři díky Kaliningradské oblasti a pobřeží kolem Petrohradu.

