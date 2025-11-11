Ukrajinská rozvědka nám chtěla unést mig, plán jsme překazili, tvrdí Rusové

Autor: ,
  8:09
Ruská tajná služba FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, tvrdí, že překazila operaci ukrajinské a britské rozvědky, které se prý pokoušely o únos stíhačky MiG-31.
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...

Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v Sýrii v červnu 2021 | foto: AP

Ruské vojenské cvičení pro použití jaderných zbraní. Na snímku je nadzvukový...
Ruské letouny MiG-31 nad Baltem 24. července 2015 v doprovodu britských...
Přepadový stíhací letoun MiG-31
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
5 fotografií

„FSB odhalila a zmařila operaci rozvědky ukrajinského ministerstva obrany a jejích britských kurátorů zaměřenou na únos stíhačky MiG-31 jako nosiče hypersonické letecké rakety Kinžal,“ citovala agentura Interfax z komuniké FSB.

Ukrajinští zpravodajci se pokoušeli zlákat ruské piloty na slibovanou odměnu ve výši zhruba 63 milionů korun, v dalším kroku pak plánovali odeslat pilota migu i s raketou na základnu Severoatlantické aliance u černomořského přístavu Konstanca v Rumunsku, kde by mohl být sestřelen, tvrdí FSB. Zdůraznila, že přijatými opatření plány ukrajinské a britské rozvědky na „rozsáhlou provokaci“ zmařila.

Akční Putin je iluze. Kreml předtáčí schůze měsíce dopředu, analýza odhalila přešlapy

Loni v létě FSB tvrdila, že zmařila pokus Kyjeva o únos strategického bombardéru, ale – podobně jako nyní – nebylo možné toto tvrzení ověřit.

Předloni v létě se ukrajinské tajné službě podařilo naverbovat ruského pilota vrtulníku Maxima Kuzminova, který byl odpůrcem ruské invaze do sousední země. S vrtulníkem Mi-8 přeletěl na území pod kontrolou Ukrajiny. Loni v únoru byl dezertér nalezen mrtev ve Španělsku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Ukrajinská rozvědka nám chtěla unést mig, plán jsme překazili, tvrdí Rusové

Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...

Ruská tajná služba FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, tvrdí, že překazila operaci ukrajinské a britské rozvědky, které se prý pokoušely o únos stíhačky MiG-31.

11. listopadu 2025  8:09

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Hromadná nehoda na D35 u Olomouce. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Opilý řidič zabil jednoho člověka při dopravní nehodě na D11 nedaleko sjezdu na...

Dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí v úterý brzo ráno zastavila nehoda dvou nákladních vozidel, dodávky a osobního automobilu. Část dálničního úseku byli nuceni policisté zcela uzavřít. Zasahují...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru,...

Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA...

10. listopadu 2025  21:53,  aktualizováno  11. 11. 7:31

Na skládce u Litvínova opět hoří štěpka, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Požár štěpky na skládce Celio (11. listopadu 2025)

Hasiči od noci na úterý zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Zasahuje přes 20 jednotek. U požáru...

11. listopadu 2025  7:13,  aktualizováno  7:23

V Dozimetru bude pokračovat výpověď klíčového svědka Augustína

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín bude v úterý pokračovat ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. V pondělí dlouhé hodiny popisoval, kdo byl...

11. listopadu 2025  7:07

Poslanci se rozdělí do výborů, neobsazeny jsou dvě pozice místopředsedů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Poslanci se podruhé po volbách scházejí na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů a založí také stálé komise, které dohlížejí na činnost zpravodajských služeb. Jde o Generální inspekci bezpečnostních...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  6:59

Americký Senát odhlasoval konec shutdownu, teď jsou na řadě poslanci

Republikánský senátor Dan Sullivan před hlasováním o zákoně, který má ukončit...

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, takzvaný shutdown. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném...

11. listopadu 2025  6:26

Drahé byty i úvěry. Mladí to mají s vlastním bydlením složité, cesta bývala jednodušší

Premium
ilustrační snímek

Drahé nemovitosti, s nimiž mzdy nezvládají držet krok, a k tomu hypotéky, které po přehnání inflační vlny zlevňují jen pomalu. To je situace, před níž v současné době stojí řada mladých lidí, kteří...

11. listopadu 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Žloutenka v Česku sílí, zájemce o očkování však lékaři musejí odmítat. Vakcíny došly

Premium
ilustrační snímek

Epidemie žloutenky A v Česku sílí. Jen za říjen eviduje Státní zdravotní ústav 591 případů infekce, což je nejvíc v letošním roce. Celkový počet potvrzených onemocnění od ledna už překročil dva a půl...

11. listopadu 2025

ANALÝZA: Mýtus veřejnoprávní poctivosti padl. Nač je BBC, když neumí být nestranná

Premium
Generální ředitel britské veřejnoprávní stanice BBC Tim Davie a šéfka...

Synchronizovaný pád dvou nejvyšších šéfů britské BBC je světovou zprávou, protože tahle značka celosvětově sloužila jako alibi, že veřejnoprávní znamená automaticky poctivý. Teď je císař nahý.

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.