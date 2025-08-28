V Polsku spadla stíhačka F-16. Pilot při zkoušce na leteckou přehlídku zemřel

„Tragédie v Radomi. Během příprav na leteckou show havaroval letoun F-16. Pilot bohužel zemřel,“ uvedl Szlapka. Dodal, že na místo neštěstí zamířil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který je v kontaktu s premiérem Donaldem Tuskem. Více informací neposkytl.
Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.
Koordinátor zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak havárii vojenského letounu označil za tragickou událost pro polské letectvo. Jedná se podle něj o první havárii stroje F-16 patřícího polským vzdušným silám, napsala agentura PAP. Příčiny zatím nejsou známy.
Pilot sloužil v letectvu 17 let
Podle polského webu onet.pl šlo o zkušeného pilota majora Macieje „Slab“ Krakowiana, který měl přes 1 400 hodin létání, včetně 1 200 hodin na letounu F-16.
Před několika týdny mu byla během letecké show Royal International Air Tattoo (RIAT) – největší vojenské letecké akce na světě – udělena prestižní cena, uvádí také web.
Web onet.pl zmiňuje jméno pilota s odkazem na vyjádření Teritoriálních obranných sil Polska na síti X. Instituce, která je součástí polské armády, však vzápětí po zveřejnění příspěvku jméno pilota stáhla. Úřady identitu pilota zatím nepotvrdily.
První havárie letounu F-16 v dějinách Polska
Bývalý pilot major Michał Fiszer v polské komerční televizi TVN24 uvedl, že se jedná o první havárii letounu F-16 v dějinách Polska. „Tyto letouny se v Polsku používají téměř 20 let,“ řekl a vysvětlil, že první z nich dorazily do jejich země v roce 2006. Zdůraznil také, že dosud „létaly bez poruchy“.
Fiszer zdůraznil, že žádný vojenský letoun „není bezpečný“. „Skutečnost, že tyto letouny létaly (tak bezpečně), je zázrak,“ dodal.
Politici vyjadřují kondolence
Pozůstalým pilota vyjádřili upřímnou soustrast polský premiér Donald Tusk a také ministr obrany. „Při havárii letounu F-16 zahynul polský pilot. Čest jeho památce! Rodině a blízkým vyjadřuji z celého srdce nejhlubší soustrast,“ napsal Tusk na síti X.
Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.