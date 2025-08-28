V Polsku spadla stíhačka F-16. Pilot při zkoušce na leteckou přehlídku zemřel

Autor: ,
  21:03aktualizováno  22:07
Při zkoušce na leteckou show v Radomi v centrální části Polska havaroval letoun F-16, pilot zahynul. Ve čtvrtek večer o tom na síti X informoval mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Podle agentury PAP šlo o stroj polského letectva. Agentura Reuters napsala, že letadlo vpodvečer narazilo na ranvej a poškodilo ji. Letecká show plánovaná na víkend byla zrušena.

„Tragédie v Radomi. Během příprav na leteckou show havaroval letoun F-16. Pilot bohužel zemřel,“ uvedl Szlapka. Dodal, že na místo neštěstí zamířil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, který je v kontaktu s premiérem Donaldem Tuskem. Více informací neposkytl.

Server Onet sdílel video, na kterém je vidět, jak se letoun prudce řítí k zemi, naráží do ranveje a vznítí se. Podle informací tohoto webu pilot prováděl nad letištěm otočku a stroj pravděpodobně ztratil aerodynamický vztlak.

Koordinátor zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak havárii vojenského letounu označil za tragickou událost pro polské letectvo. Jedná se podle něj o první havárii stroje F-16 patřícího polským vzdušným silám, napsala agentura PAP. Příčiny zatím nejsou známy.

Pilot sloužil v letectvu 17 let

Podle polského webu onet.pl šlo o zkušeného pilota majora Macieje „Slab“ Krakowiana, který měl přes 1 400 hodin létání, včetně 1 200 hodin na letounu F-16.

Před několika týdny mu byla během letecké show Royal International Air Tattoo (RIAT) – největší vojenské letecké akce na světě – udělena prestižní cena, uvádí také web.

Web onet.pl zmiňuje jméno pilota s odkazem na vyjádření Teritoriálních obranných sil Polska na síti X. Instituce, která je součástí polské armády, však vzápětí po zveřejnění příspěvku jméno pilota stáhla. Úřady identitu pilota zatím nepotvrdily.

První havárie letounu F-16 v dějinách Polska

Bývalý pilot major Michał Fiszer v polské komerční televizi TVN24 uvedl, že se jedná o první havárii letounu F-16 v dějinách Polska. „Tyto letouny se v Polsku používají téměř 20 let,“ řekl a vysvětlil, že první z nich dorazily do jejich země v roce 2006. Zdůraznil také, že dosud „létaly bez poruchy“.

Fiszer zdůraznil, že žádný vojenský letoun „není bezpečný“. „Skutečnost, že tyto letouny létaly (tak bezpečně), je zázrak,“ dodal.

Politici vyjadřují kondolence

Pozůstalým pilota vyjádřili upřímnou soustrast polský premiér Donald Tusk a také ministr obrany. „Při havárii letounu F-16 zahynul polský pilot. Čest jeho památce! Rodině a blízkým vyjadřuji z celého srdce nejhlubší soustrast,“ napsal Tusk na síti X.

Americký bojový letoun F-16 je nejrozšířenější západní stroj svého druhu. Ve službě je přes čtyři desítky let. Jednomotorový stroj původně vyvíjený jako stíhačka se nakonec uplatnil i při bombardování.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

V Polsku spadla stíhačka F-16. Pilot při zkoušce na leteckou přehlídku zemřel

Při zkoušce na leteckou show v Radomi v centrální části Polska havaroval letoun F-16, pilot zahynul. Ve čtvrtek večer o tom na síti X informoval mluvčí polské vlády Adam Szlapka. Podle agentury PAP...

28. srpna 2025  21:03,  aktualizováno  22:07

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to...

28. srpna 2025  20:09,  aktualizováno  21:22

Rusko v noci tvrdě udeřilo na Kyjev. Domy v troskách, mezi oběťmi jsou i děti

Sledujeme online

Při nočním ruském útoku na Kyjev zemřelo nejméně jednadvacet lidí, včetně čtyř dětí. Mezi zraněnými je deset dětí, uvedl šéf vojenské správy ukrajinské metropole Tymur Tkačenko. Rusko zasáhlo i...

28. srpna 2025  6:34,  aktualizováno  20:47

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

28. srpna 2025  20:39

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Budapešť zakázala vstup Maďarovi. Ukrajina se jej zastává, Polsko jej zve

Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo maďarského velvyslance. Reagovalo tak na rozhodnutí Budapešti zakázat vstup do země a schengenského prostoru veliteli jednotky ukrajinských dronů...

28. srpna 2025  20:04

Tvůrce Labubu si mne ruce. V žebříčku nejbohatších lidí poskočil o tři sta míst

Čínskému podnikateli Wangu Ningovi se daří. Díky obrovskému zájmu o virální panenku Labubu mu letos rapidně vzrostlo jmění. Akcie výrobce hraček Pop Mart stouply o více než 250 procent, majetek jeho...

28. srpna 2025

Piráti stvořili „nejpředvolebnější song“. Parodují klipy SPD, ANO i Feriho

Piráti zveřejnili novou parodickou volební píseň. Předseda Zdeněk Hřib a bývalý šéf strany Ivan Bartoš, kteří ve videu společně dávají song dohromady, schválně zahrnují typické „klišé“ motivy...

28. srpna 2025  19:19

Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra

Premium

Jen tři týdny uplynuly od chvíle, kdy Karol Nawrocki nastoupil do úřadu polského prezidenta. Za tu dobu vetoval už celkem šest zákonů z dílny kabinetu Donalda Tuska. Největší pozornost vzbudila jeho...

28. srpna 2025

Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc

Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě stal virálním hitem a kromě fanoušků přinesl radost i některým sázkařům. Americký deník Business...

28. srpna 2025

Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených komunistických tváří. Přesto nikdo z nich není lídrem kandidátky. V jejím čele totiž stojí předsedkyně...

28. srpna 2025  17:30

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.