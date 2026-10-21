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Witkoff v Rusku jedná s Putinem. Máme základní návrh na ukončení války, prohlásil

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  13:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
32 fotografií
Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednávač Steve Witkoff na úvod dnešní schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy urovnání konfliktu, a doufá, že Vladimir Putin zváží obnovení americko-rusko-ukrajinských rozhovorů, během kterých by bylo možné posoudit technické otázky.

„Rád bych poděkoval vám i prezidentu (Donaldu) Trumpovi za pozornost, kterou věnujete otázkám spojeným s řešením (ukrajinské) krize. Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ řekl šéf Kremlu. Putin také uvedl, že hodlá s Witkoffem jednat o možném setkání s Trumpem v Číně, při kterém by se hovořilo o urovnání na Ukrajině a v Perském zálivu.

Rubio: Jednání Witkoffa se Zelenským bylo pozitivní. Vyslanec USA je již v Petrohradu

Putin v telefonickém rozhovoru s Trumpem navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu. Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat ve městě Šen-čen na jihu Číny.

Witkoff Trumpovým jménem poděkoval Putinovi za dohodu umožňující vývoz ruské nafty na americký a světový trh, a zdůraznil perspektivy rozvoje hospodářských vztahů mezi Ruskem a USA po ukončení války na Ukrajině. Své úterní jednání v Oslu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským americký vyjednávač označil za produktivní, podařilo se podle něj dosáhnout pokroku. Putin se zajímal o výsledky schůzky v Oslu, které se zúčastnil také norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb.

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci v Petrohradu. (21. října 2026)
Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem Witkoffem v Konstantinovském paláci v Petrohradu. (21. října 2026)
Vladimir Putin (vlevo) v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem Witkoffem (vpravo) v Konstantinském paláci v Petrohradu. (21. října 2026)
Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci v Petrohradu. (21. října 2026)
32 fotografií

Co by mohly USA získat?

Ruský prezident mimo jiné upozornil, že Rusko by mohlo ve velkém množství dodávat na americký trh hnojiva. První tanker s ruskou naftou pro USA vypluje z přístavu 22. října, řekl dnes novinářům místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. „Tento tanker má kapacitu 40 000 tun. A samozřejmě budou následovat další,“ řekl podle agentury Interfax.

Putin při schůzce s Witkoffem oznámil osvobození Stephena Hubbarda, 74letého amerického občana, uvězněného v Rusku od roku 2022, kdy byl zadržen na východě Ukrajiny. Učitel na penzi z Michiganu si v Rusku odpykával téměř sedm let vězení poté, co byl v neveřejném soudním procesu odsouzen za žoldnéřskou činnost. O Hubbardovi dříve hovořil s Putinem prezident Trump.

Ukrajina překáží konci války, sama musí chtít to urovnat, řekl Trump

Schůzky Putina s Witkoffem v Konstantinovském paláci v Petrohradu se účastní také Putinův poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro investiční a hospodářskou spolupráci se zahraničními státy Kirill Dmitrijev. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se dříve vyjádřil, že Moskva si vyslechne návrhy americké strany, ale ústupky dělat nebude. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov nechtěl potvrdit, zda se v Petrohradu uskuteční ještě další kolo jednání Putina s Witkoffem, který se hodlá vrátit do Osla.

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