KOMENTÁŘ: Nesmrtelný Stepan Bandera. I po létech vzbouzí emoce

Nedávno proběhla další z přestřelek ohledně hodnocení kontroverzní postavy Stepana Bandery. Tentokrát na základě výroků ukrajinského velvyslance v Německu Andrije Melnyka, který byl krátce poté ze své funkce odvolán a na podzim v Německu definitivně končí. Když pomineme dlouhodobě a záměrně nediplomatické vyjadřování, kterým byl tento velvyslanec proslulý, bylo by zajímavé více rozebrat, co vlastně velvyslanec o postavě Bandery řekl, co z toho historicky sedí – a co naopak ne. Jako historik, který se dlouhodobě fenoménu banderovců věnoval, bych rád přispěl se svým pohledem.

Bandera se jistě dopustil zločinů, ale rozhodně není tím, co z něj dnes dělá ruská propaganda. Tomáš Řepa historik, Univerzita obrany