Chlupatý jednorožec. V USA našli štěně, kterému z čela vyrostl ocásek

Desetiměsíční štěně našli minulý pátek v americkém státě Missouri, jak se třese zimou po boku většího psa, zřejmě svého otce. V sobotu je převezli do útulku provozovaného neziskovou organizací Mac’s Mission, která se zaměřuje na psy se speciálními potřebami.

Pejsek získal značnou pozornost na sociálních sítích. Důvodem je jeho neobvyklý ocásek, který mu roste z čela.

„Viděla jsem obrázek a skoro jsem nevěřila, že je opravdový,“ řekla serveru USA Today zakladatelka organizace Rochelle Steffenová. „Byl ta nejroztomilejší věc, jakou jste kdy viděli, a byl tak šťastný“.

Mac’s Mission mu dala jméno „magický chlupatý jednorožec Narval“, upozorňuje stanice CNN. Narval je menší kytovec, jenž se vyznačuje dlouhým rohem. Proto se mu říká „mořský jednorožec“.

Veterinář Brian Heuring tvrdí, že za šestnáct let své kariéry nikdy neviděl takové štěně jako je Narval. Ocas na čele štěněte považuje za vrozenou vadu.

„Skutečnost je, že ve spoustě případů vůbec nevíme, co to způsobuje, a pravděpodobně to nikdy nebudeme vědět,“ poukazuje Heuring, že není jasné, jak vrozené vady u psů vznikají. Příčiny mohou být velmi různé, od environmentálních faktorů k toxinům, jimž mohla být matka štěňátka vystavěna.

Podle organizace nemá tento „druhý ocas“ žádný zjevný účel. Nezdá se, že by štěněti působil bolest či je nějak omezoval. Skeny ukázaly, že ocásek na čele není spojen s žádnými kostmi. Podle Heuringa neexistuje žádný zdravotní důvod, proč by měl být odstraněn.



„Myslím si, že toto štěně má příležitost ukázat lidem, že být neobvyklý je O. K.,“ myslí si Heuring. „Můžeme jít do škol a nemocnic a ukázal lidem, že je O. K. být odlišný.“

Narval je údajně jinak zcela jako ostatní štěňátka. Rád si hraje a s oblibou kouše tkaničky do bot.

Roztomilé štěně si ihned získalo srdce uživatelů na sociálních sítích, kteří by si je rádi převzali do vlastní péče. Steffenová řekla serveru USA Today, že registruje už asi sedmdesát žádostí.



Štěňátko bude pravděpodobně nabídnuto k adopci, jakmile trochu vyroste a projde očkováním a dalšími zdravotními procedurami. Zaměstnanci organizace též tvrdí, že ho chtějí po nějakou dobu monitorovat, aby zjistili, zda jeho „roh“ už dál neporoste a nestane se problémem.

Organizaci těší „velmi pozitivní reakce“ veřejnosti, doufá však, že zájemci se podívají i na ostatní psy.