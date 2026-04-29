Stejné místo už před půl stoletím. Co dělal král Karel v Oválné pracovně vedle Nixona

  20:40
Britský král Karel III. během setkání s Donaldem Trumpem nevědomky zopakoval ikonickou pózu ze začátku své kariéry. Archivní snímky z roku 1970 ukazují tehdejšího prince v Oválné pracovně po boku Richarda Nixona v téměř totožném postoji.
Princ Charles při návštěvě Bílého domu ve Washingtonu během své cesty do Spojených států v roce 1970. | foto: Profimedia.cz

Historie někdy připomíná sama sebe v drobných detailech. Právě takový moment vznikl při setkání britského krále Karla III. s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Fotografie ze schůzky nápadně připomínají archivní snímky staré více než padesát let.

Na nich sedí tehdy jednadvacetiletý princ Karel v Oválné pracovně vedle prezidenta Richarda Nixona. Ruce má sepjaté v klíně, hlavu mírně nakloněnou – a stejný postoj zaujal i nyní jako zkušený panovník. Shoda vyvolala mezi pozorovateli vlnu nostalgie i údivu nad tím, jak se jeho vystupování za desítky let téměř nezměnilo.

První návštěva Spojených států v roce 1970 přitom měla i neoficiální rovinu. Nixon tehdy doufal, že by se mladý následník britského trůnu mohl sblížit s jeho dcerou Tricií. K diplomatickému „sbližování“ sice nedošlo, ale Karlův pobyt v Bílém domě se zapsal mezi výrazné momenty jeho rané veřejné role.

Dnes už vystupuje v úplně jiné pozici. Z někdejšího nesmělého prince se stal sebevědomý král, který jedná s americkými lídry jako rovnocenný partner. Přesto si zachoval typické aristokratické držení těla, které se za půl století téměř nezměnilo.

Stejné místo už před půl stoletím. Co dělal král Karel v Oválné pracovně vedle Nixona

Britský král Karel III. během setkání s Donaldem Trumpem nevědomky zopakoval ikonickou pózu ze začátku své kariéry. Archivní snímky z roku 1970 ukazují tehdejšího prince v Oválné pracovně po boku...

