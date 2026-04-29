Stejné místo už před půl stoletím. Co dělal král Karel v Oválné pracovně vedle Nixona

Historie někdy připomíná sama sebe v drobných detailech. Právě takový moment vznikl při setkání britského krále Karla III. s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Fotografie ze schůzky nápadně připomínají archivní snímky staré více než padesát let.
Na nich sedí tehdy jednadvacetiletý princ Karel v Oválné pracovně vedle prezidenta Richarda Nixona. Ruce má sepjaté v klíně, hlavu mírně nakloněnou – a stejný postoj zaujal i nyní jako zkušený panovník. Shoda vyvolala mezi pozorovateli vlnu nostalgie i údivu nad tím, jak se jeho vystupování za desítky let téměř nezměnilo.
První návštěva Spojených států v roce 1970 přitom měla i neoficiální rovinu. Nixon tehdy doufal, že by se mladý následník britského trůnu mohl sblížit s jeho dcerou Tricií. K diplomatickému „sbližování“ sice nedošlo, ale Karlův pobyt v Bílém domě se zapsal mezi výrazné momenty jeho rané veřejné role.
Dnes už vystupuje v úplně jiné pozici. Z někdejšího nesmělého prince se stal sebevědomý král, který jedná s americkými lídry jako rovnocenný partner. Přesto si zachoval typické aristokratické držení těla, které se za půl století téměř nezměnilo.