Německo a Rakousko terorizuje „lovec plagiátorů“, v bezpečí není nikdo

To, co před lety začalo jako koníček, se postupně proměnilo ve vzkvétající podnikání. Weber s týmem spolupracovníků odhaluje pochybení nedbalých, lenivých nebo úmyslně podvádějících autorů.



Vše odstartovalo roku 2005 poté, co z Weberovy vlastní publikace bez adekvátních citací čerpal proslulý německý teolog Joachim Fels. Ten tvrdil, že Webera ve své disertační práci citoval nešťastnou náhodou. To však netušil, s kým má tu čest. Weber mu to hodně rychle ukázal.