Ukrajina si nemohla jaderné zbraně nechat. Byl by z ní vyvrhel, říká historik

Jako historik se věnujete americké zahraniční politice a diplomacii po konci studené války. Jak se díváte na to, jak funguje v éře Donalda Trumpa?
Pro evropské členy NATO je současná situace velmi obtížná. Jsme chycení mezi Ruskem a Spojenými státy. Začala nová soutěž velmocí v Evropě a my jsme na ni nebyli dostatečně připraveni, ale to ani na ruskou válku proti Ukrajině. Musíme se těmto výzvám postavit a začít přebírat iniciativu. Musíme znovu získat vliv nad evropskými bezpečnostními otázkami. Je to naše Evropa, náš kontinent. Musíme se umět sami prosadit, podporovat Ukrajinu, zadržovat Rusko a odolávat jednostranným mírovým plánům, které jdou proti našim zájmům.
Clinton později litoval, že netlačil na silnější bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Investoval totiž do předpokladu, že se Rusko nevrátí k agresivnímu chování.