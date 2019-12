Stávka v dopravě ve Francii trvá měsíc a potrápí i ty, kdo slaví Silvestra

Testem pro město bude provozně náročná silvestrovská noc, vláda nicméně nehodlá odborům ustoupit, zdůraznil v pondělí ministr vnitra Christophe Castaner.



Odboráři kvůli reformě penzí stávkují už 26. den a protestní akci zřejmě hned tak nepřeruší. Už na Nový rok by tak stávka mohla vyrovnat rekord nejdelšího podobného protestu ve francouzské historii, který na přelomu let 1986 a 1987 trval 28 dní.

Vláda zatím za navrhovanými změnami důchodového systému stojí. Ministr Castaner řekl, že podle něj reformu chce i veřejnost. Stávka a změny důchodů budou podle všeho jedním z hlavních témat úterního novoročního projevu prezidenta Emmanuela Macrona.



Kvůli stávce je ve Francii vážně narušena dálková železniční doprava, velké výpadky a zpoždění zažívají i cestující na příměstských linkách. V některých dnech na trať nevyjela až polovina pravidelných spojů. Podíl stávkujících zaměstnanců státních drah SNCF nicméně stále klesá a dnes už dosahoval jen 7,1 procenta.

Komplikace přetrvávají také v pařížské hromadné dopravě, francouzská média ovšem hovoří o citelném zlepšení situace. Silvestrovský režim má být podobný tomu dnešnímu, takže „normálně nebo částečně“ bude v hlavním městě opět fungovat 14 linek metra.

Kromě zaměstnanců dopravních podniků se kvůli plánované penzijní reformě bouří například i personál rafinérie Grandpuits ropné společnosti Total. Před týdnem zde odboráři odhlasovali zastavení provozu a dnes rozhodli, že přerušení dodávek pohonných hmot bude pokračovat minimálně dalších sedm dní.



Cílem avizované reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze sice nadále má být věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.