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Slovensko je odstrašující příklad, říká o stávce v ČT slovenská novinářka

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  15:34
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu v Ostravě pondělní stávkou...

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu v Ostravě pondělní stávkou reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. (22. června 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Slovenská novinářka Soňa Gyarfašová (v červeném saku, 18. ledna 2018)
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu v Ostravě pondělní stávkou...
Stávka u brněnského studia České televize (22. června 2026)
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu v Ostravě pondělní stávkou...
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Novinář by měl mít odvahu se ozvat, když má pocit, že se děje něco, co není v pořádku ohledně jeho práce nebo v širším smyslu, jako je svoboda slova. V reakci na pondělní výstražnou stávku v České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) to řekla slovenská novinářka Soňa Gyarfašová. Ta jako členka stávkového výboru vystupovala na Slovensku proti změnám ve fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu, jak je navrhla vláda premiéra Roberta Fica.

„Slovensko je možná odstrašující příklad a velmi držím palce, aby čeští kolegové obhájili nezávislost a fungování veřejnoprávních médií,“ říká Gyarfašová. Ta letos spolu s dalšími kolegy včetně členů stávkového výboru dostala v rámci hromadného propouštění ve veřejnoprávní Slovenské televizi a rozhlasu (STVR) výpověď.

Čeští kolegové se podle ní možná i kvůli dřívějšímu vývoji na Slovensku začali ozývat už při návrhu na změnu způsobu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci ČT a ČRo výstražnou stávkou protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestují proti změně financování

Změnu financování ČT a ČRo vláda premiéra Andreje Babiše zdůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Nezávislost těchto médií tím nijak ohrožena není, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie, upozorňuje česká vláda.

„Změny začínají v pomalých krocích. U nás to možná mnozí podcenili, když se rušily veřejnoprávní poplatky. Už tehdy veřejnoprávní médium ztratilo nějakou svou míru nezávislosti,“ tvrdí Gyarfašová. „Naši kolegové v českých veřejnoprávních medií zareagovali dříve,“ dodala.

Slovensko zrušilo televizní a rozhlasové poplatky v roce 2023, ještě za bývalé vlády. Tento krok tehdy výraznější kritika neprovázela. Současná slovenská vláda pak ve svém prvním konsolidačním balíku snížila zaručenou částku, na kterou má veřejnoprávní stanice nárok od státu jako náhradu za zrušené poplatky.

Vzkaz Babišově vládě. Změnu financování ČT a ČRo pečlivě sledujeme, uvedl Brusel

Následně Ficův kabinet prosadil nový zákon o STVR. Ten mimo jiné vedl k tomu, že ve funkci předčasně skončil tehdejší ředitel stanice, která do té doby fungovala pod zkratkou RTVS. Proti tomuto zákonu část pracovníků stanice tehdy uspořádala výstražnou stávku, v jiný den pak zaměstnanci přišli do práce v černém.

„To médium je politicky zranitelnější, ovlivnitelnější. Rada STVR je jako vrcholný orgán utvářena jen z prostředí vládní koalice. Na vrcholových postech v radě jsou dva vysocí státní úředníci, je tam premiérův poradce, což nemůže zaručit nezávislost rady. Ředitel je lehce odvolatelný. Ztrácí se pluralita. Z média začaly mizet kritické hlasy,“ tvrdí Gyarfašová.

Slovenské ministerstvo kultury potřebu přijetí nového zákona o STVR už dříve zdůvodnilo tím, že vysílání stanice podle něj začalo postupně ztrácet prvky objektivity a rezignovalo na vyváženost.

Ficova vláda schválila zákon o veřejnoprávní televizi, z RTVS bude STVR

Gyarfašová míní, že čeští i slovenští politici mají podobná očekávání od médií. „Na Slovensku a v Česku je mnoho politiků přesvědčeno, že média by je měla chválit, měla by jim sloužit,“ tvrdí Gyarfašová. „Nechápou, že média by měla být kritická a měla by politickou moc kontrolovat. To jsou nějaké zvláštní pozůstatky totalitního myšlení,“ domnívá se slovenská novinářka.

Česká veřejnoprávní média podle jejího názoru dlouhodobě dělala vynikající práci, která se ani zdaleka nedařila Slovenské televizi a Slovenskému rozhlasu. Obě tato veřejnoprávní média se na Slovensku sloučila v roce 2011.

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