Většina států je pro právně závaznou dohodu, ale země se silným zbrojním průmyslem, jako jsou Spojené státy, Izrael nebo Rusko takové závazky nechtějí. Dohodu však musejí podpořit všechny země.
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Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí na začátku ženevské schůzky 128 států Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních (CCW) vyzval její účastníky, aby přijali opatření proti používání a šíření těchto „nemilosrdných zbraní“.
Agentura AFP píše, že po pěti dnech vyčerpávajících jednání, která musela být prodloužena, se země dohodly, že během následujících dvou let budou pracovat na nějaké podobě dohody o autonomních zbraňových systémech. Lidskoprávní nevládní organizace ale chtěly, aby se světové společenství dohodlo mnohem rychleji a stanovilo právně závazná pravidla týkající se předání rozhodování o životě a smrti autonomním systémům. Poukazují na to, že zbrojní průmysl kvůli rozvoji umělé inteligence prochází zásadní transformací.
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Švýcarský diplomat Julien Thöni, který jednání vedl, řekl, že během nacházejících rozhovorů by mělo být upřesněno, které zbraně lze podle mezinárodního humanitárního práva zakázat a které systémy zakázané nebudou, ale lze je regulovat.
Tento výsledek podle lidskoprávních organizací zaostal za očekáváním. „Státy přijaly jen oslabený mandát, který neotevírá cestu k právně závaznému dokumentu,“ uvedla koalice Stop Killer Robots (Zastavte smrtící roboty). „Technologie autonomních zbraní ... se už nasazuje na bojišti,“ řekla její ředitelka Nicole van Rooijenová. „Zpoždění ve vytvoření právně závazného nástroje znamená nebezpečí pro civilisty a pro lidstvo,“ dodala.
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11. prosince 2024