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Státy EU schválily první krok v přístupových jednáních s Ukrajinou a Moldavskem

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  0:54aktualizováno  1:11
Členské státy EU schválily zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat v rámci přístupových rozhovorů, které dosud blokovalo Maďarsko.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

"Skvělá zpráva - všechny členské státy EU daly zelenou zahájení jednání o první kapitole v rámci přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Jsme o krok blíž k členství v EU, vytrvale směřujeme k našemu cíli. Děkujeme kyperskému předsednictví a všem členským státům EU za to, že drží krok a podporují evropskou volbu Ukrajiny," napsala předsedkyně vlády a text doplnila o emotikony vlaječek EU a Ukrajiny.

Kypr, který EU do konce června předsedá, na stejné síti několik hodin předtím uvedl, že zahájil přípravy na formální zahájení jednání s oběma zeměmi o první skupině kapitol, které se týkají právního státu a demokratických standardů. "Jedná se o významný milník na jejich cestě k evropské integraci a vysílá to silný signál o jednotě a odhodlání EU," stojí v příspěvku.

Ukrajina oficiálně zahájila rozhovory o svém přistoupení k Evropské unii v červnu 2024 za belgického předsednictví. Následoval takzvaný screening, tedy posuzování souladu ukrajinské legislativy s unijními normami. Varšava poté doufala, že se během polského předsednictví v první polovině roku 2025 podaří otevřít první kapitoly přístupových jednání. To se však nestalo.

K otevření kapitol je nutný jednomyslný souhlas všech členských států, který dosud jako jediné blokovalo Maďarsko. Po květnovém nástupu nového premiéra Pétera Magyara a středečním dosažení komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření práv pro stotisícovou maďarskou menšinu žijící na Ukrajině se to ale změnilo. Maďarsko nicméně stále nepodporuje urychlené jednání Kyjeva o vstupu do EU.

Screening je nutným předpokladem k otevření takzvaných klastrů, které vždy zahrnují několik přístupových kapitol. Tematických klastrů je celkem šest. První, takzvaný základní, zahrnuje například oblast soudnictví a základních práv či spravedlnosti, svobod a bezpečnosti. Druhý klastr se týká vnitřního trhu, třetí konkurenceschopnosti a růstu, čtvrtý životního prostředí, energetiky a dopravy, pátý zemědělství a koheze a šestý vnějších vztahů, tedy i zahraniční, bezpečností a obranné politiky. Ukrajina splnila podle v listopadu zveřejněné zprávy Evropské komise (EK) podmínky pro otevření prvního, druhého a šestého klastru.

Co se týče Moldavska, eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová tentýž měsíc zmínila dokončení procesu screeningu navzdory neustálým hybridním hrozbám a pokusům o destabilizaci této země. Moldavsko tehdy stejně jako v případě Ukrajiny splnilo podmínky k otevření tří klastrů.

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