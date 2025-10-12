Kdo jezdí ke komu a proč. Cesty státníků ukazují sílu zemí, Česko si nevede zle

Radomír Dohnal
  14:14
Už pětatřicet let sleduje databáze COLT cesty prezidentů a premiérů po celém světě. Shrnuje, které země jsou učiněnými magnety, přitahujícími zahraniční návštěvy, a jaké státy se naopak na mezinárodním dění příliš nepodílí. Relativně malé Česko si přitom v té globální bilanci nestojí vůbec špatně.
Bývalý prezident Václav Klaus cestoval hodně, podnikl celkem 147 cest do zahraničí. Škoda jen, že se do světového mínění zapsala hlavně událost, nazvaná na Wikipedii „Chilský incident Václava Klause“.

Československý premiér Marián Čalfa zavítal do Německé demokratické republiky 2. ledna 1990, den po novoročních oslavách. Mimořádné jsou na tom vlastně jen dvě drobnosti. Tou první je, že ani Československo, ani Německá demokratická republika, už dnes vlastně neexistují. A druhou zajímavostí je pak to, že údaj o cestě bývalého československého premiéra je nejspíš tím prvním záznamem v databázi přezdívané COLT.

Co to ten COLT vlastně je?

Je to zkratka z anglického Country and Organization Leader Travel. Plným jménem si to můžeme přeložit jako Cesty vedoucích představitelů zemí a organizací. Jde o přehled zahraničních cest všech velkých státníků. Prezidentů, premiérů a těch nejvyšších vládních delegací. Které v roce 1990 začali do tabulek sepisovat badatelé z Katedry politologie a mezinárodní diplomacie na univerzitě v Denveru.

A dělají to dodnes.

Takže když například prezident Salvadoru, Nayib Bukele, zamířil letos v dubnu do Washingtonu – anebo když se Alassane Ouattara, prezident Pobřeží slonoviny, vydal loni v únoru na přátelskou návštěvu Nigérie – objeví se tyto cesty zapsané v rejstříku COLT. Není v tom nic přehnaně popisného, z databáze už nevyčteme, co přesně v cíli svých cest státníci řešili. Zapsáno je jen to kdo, kdy a kam se vydal.

Konkrétně bývalý československý premiér Čalfa těch cest do zahraničí podnikl dvaačtyřicet, což je za necelá dvě léta ve funkci velmi slušný výkon. Pro porovnání, Jan Stráský, poslední předseda vlády Československa, už stihl cesty jen dvě.

To bývalý prezident Miloš Zeman oproti tomu v tabulkách COLT vypadá jako velký cestovatel. Mezinárodních cest podnikl osmasedmdesát. Ale rozloženo do deseti let, které strávil ve funkci, už to tak světoběžnicky nevypadá. Mnohem větším cestovatelem byl prezident Václav Klaus.

Přilétají, odlétají. Návštěvy zahraničních státníků – cíle jejich cest a destinace, kterým se vyhýbají – formují podobu uspořádání celého světa.
Kromě zákulisí vrcholné diplomacie naznačují vzorce cestovní světových vůdců i osobní rozměr. Například ekvádorský prezident Daniel Noboa podnikl v roce 2024 osm cest do USA, z nichž čtyři byly výslovně označeny jako rodinné dovolené.
Bývalý premiér Belize, Dean Barrow, často cestoval do USA za osobními záležitostmi, od nezbytných lékařských ošetření až po volnočasové aktivity. Zbožňoval například celebritami proslulou restauraci Madeo v Los Angeles.
O Číně se kdysi říkalo, že vede světovou diplomacii skrze pingpongový stůl. Dost možná na to navazuje americký prezident Donald Trump, který se snaží skloubit pracovní a zábavní záležitosti. Do Skotska na jednání s hlavami vlád Spojeného království jej přivedl golf.
Databáze Cesty vedoucích představitelů zemí a organizací na první pohled vypadá jako ta nejnudnější tabulka, kterou kdy kdo v MS Excel vytvořil. Ale s patřičnou znalostí kontextu je poměrně osvěžujícím čtením.

Například docela fádní návštěvu prezidenta Černé Hory v Ázerbájdžánu, zapsanou k listopadu 2024, lze chápat jako unikátní událost. Protože v době, kdy se COLT začal vytvářet, ani jedna z těchto zemí ještě jako nezávislý subjekt neexistovala.

Svět se za těch pětatřicet let docela hodně proměnil. A databáze s více než 100 000 záznamů o cestách státníků z 202 zemí světa to docela názorně ilustruje.



