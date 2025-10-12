Kdo jezdí ke komu a proč. Cesty státníků ukazují sílu zemí, Česko si nevede zle

Svět v pohybu
Československý premiér Marián Čalfa zavítal do Německé demokratické republiky 2. ledna 1990, den po novoročních oslavách. Mimořádné jsou na tom vlastně jen dvě drobnosti. Tou první je, že ani Československo, ani Německá demokratická republika, už dnes vlastně neexistují. A druhou zajímavostí je pak to, že údaj o cestě bývalého československého premiéra je nejspíš tím prvním záznamem v databázi přezdívané COLT.
Co to ten COLT vlastně je?
Je to zkratka z anglického Country and Organization Leader Travel. Plným jménem si to můžeme přeložit jako Cesty vedoucích představitelů zemí a organizací. Jde o přehled zahraničních cest všech velkých státníků. Prezidentů, premiérů a těch nejvyšších vládních delegací. Které v roce 1990 začali do tabulek sepisovat badatelé z Katedry politologie a mezinárodní diplomacie na univerzitě v Denveru.
A dělají to dodnes.
Takže když například prezident Salvadoru, Nayib Bukele, zamířil letos v dubnu do Washingtonu – anebo když se Alassane Ouattara, prezident Pobřeží slonoviny, vydal loni v únoru na přátelskou návštěvu Nigérie – objeví se tyto cesty zapsané v rejstříku COLT. Není v tom nic přehnaně popisného, z databáze už nevyčteme, co přesně v cíli svých cest státníci řešili. Zapsáno je jen to kdo, kdy a kam se vydal.
Konkrétně bývalý československý premiér Čalfa těch cest do zahraničí podnikl dvaačtyřicet, což je za necelá dvě léta ve funkci velmi slušný výkon. Pro porovnání, Jan Stráský, poslední předseda vlády Československa, už stihl cesty jen dvě.
To bývalý prezident Miloš Zeman oproti tomu v tabulkách COLT vypadá jako velký cestovatel. Mezinárodních cest podnikl osmasedmdesát. Ale rozloženo do deseti let, které strávil ve funkci, už to tak světoběžnicky nevypadá. Mnohem větším cestovatelem byl prezident Václav Klaus.
Databáze Cesty vedoucích představitelů zemí a organizací na první pohled vypadá jako ta nejnudnější tabulka, kterou kdy kdo v MS Excel vytvořil. Ale s patřičnou znalostí kontextu je poměrně osvěžujícím čtením.
Například docela fádní návštěvu prezidenta Černé Hory v Ázerbájdžánu, zapsanou k listopadu 2024, lze chápat jako unikátní událost. Protože v době, kdy se COLT začal vytvářet, ani jedna z těchto zemí ještě jako nezávislý subjekt neexistovala.
Svět se za těch pětatřicet let docela hodně proměnil. A databáze s více než 100 000 záznamů o cestách státníků z 202 zemí světa to docela názorně ilustruje.