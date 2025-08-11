Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Autor: ,
  10:40
Nejjistější cestou k obrovskému bohatství je v současnosti vývoj umělé inteligence. Start-upy zabývající se AI vytvořily jen letos desítky nových dolarových miliardářů, upozornil server zpravodajské televize CNBC.
Fotogalerie3

Mira Murati a Dario Amodei jsou představiteli nové generace miliardářů, kteří uspěli na vývoji umělé inteligence. (11. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Velké investiční injekce do firem jako Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere a dalších vynesly jejich zakladatelům „na papíře“ obrovské majetky a vyšroubovaly tržní ocenění na rekordní úrovně.

Podle společnosti CB Insights v současnosti existuje v oblasti AI 498 takzvaných jednorožců, tedy start-upů s hodnotou více než jedna miliarda USD (téměř 21 miliard Kč). Jejich celková tržní hodnota činí 2,7 bilionu USD. Z těchto firem jich 100 bylo založeno od roku 2023. V současnosti také existuje více než 1300 start-upů zaměřených na AI s hodnotou přes 100 milionů USD.

V kombinaci s prudkým růstem cen akcií firem Nvidia, Meta, Microsoft a dalších veřejně obchodovaných firem napojených na AI a spolu s infrastrukturními společnostmi zaměřenými na výstavbu datových center a výpočetního výkonu a obrovskými výplatami pro inženýry z AI vytváří toto odvětví osobní bohatství v takovém měřítku, že předchozí dvě technologické vlny vypadají jako pouhé rozcvičky.

OpenAI jedná o prodeji akcií, hodnota firmy šplhá k půl bilionu dolarů

„Za posledních 100 let jsme nikdy neviděli bohatství vytvářené v takovém rozsahu a tempu,“ řekl výzkumník MIT Andrew McAfee. „Je to bezprecedentní.

S raketovým růstem ocenění firem vzniká nová generace miliardářů. V březnu agentura Bloomberg odhadla, že čtyři největší soukromé společnosti zabývající se AI vytvořily nejméně 15 miliardářů s celkovým čistým jměním 38 miliard USD. Od té doby vznikl více než tucet jednorožců.

Většina bohatství z boomu AI je ale vázána v soukromých firmách, což zakladatelům a akcionářům ztěžuje možnost zisku z prodeje podílů, upozornila CNBC. Na rozdíl od internetové horečky koncem 90. let minulého století, kdy se na burzu hrnuly desítky firem, mohou dnešní AI start-upy zůstávat déle v soukromých rukou díky nepřetržitému přílivu kapitálu od fondů rizikového kapitálu, státních investičních fondů, rodinných investičních kanceláří a dalších technologických investorů.

Rychlý rozvoj sekundárních trhů však umožňuje majitelům podílů v soukromých firmách prodávat akcie jiným investorům a získávat hotovost. Stále častěji se využívají strukturované sekundární prodeje či výkupní nabídky a mnoho zakladatelů si také může proti svým podílům půjčit.

Šéf Mety vyhlíží superinteligenci a mezitím přetahuje AI odborníky Applu

Desítky soukromých podniků jsou také prodávány, nebo se spojují, což investorům i zakladatelům rovněž poskytuje přístup k hotovosti. Od roku 2023 se podle údajů CB Insights uskutečnilo v oblasti AI 73 událostí přinášejících likviditu, od fúzí a akvizic přes primární veřejné nabídky akcií až po reverzní fúze či získání většinových podílů ve firmách.

Rozkvět AI je přitom stále soustředěn hlavně v kalifornském Bay Area, což je metropolitní oblast kolem Sanfranciského zálivu. To připomíná éru internetové horečky koncem 90. let minulého století. Podle Silicon Valley Institute for Regional Studies získaly společnosti ze Silicon Valley loni více než 35 miliard dolarů od fondů rizikového kapitálu.

San Francisco má nyní podle dat New World Wealth a Henley & Partners dokonce více miliardářů než New York - 82 oproti newyorským 66. Počet milionářů v Bay Area se za poslední dekádu zdvojnásobil, zatímco v New Yorku vzrostl o 45 procent.

Podle Sotheby’s International Realty se loni v San Francisku prodal rekordní počet domů s cenou nad 20 milionů dolarů. Prudký růst nájmů, cen nemovitostí i poptávky ve městě, z velké části připisovaný právě AI, znamená výrazný obrat pro město, které ještě před několika lety čelilo hrozbě tzv. doom loopu, tedy spirály úpadku, což je škodlivý cyklus, kdy jedna špatná věc způsobí další problémy, které se navzájem posilují a situaci stále zhoršují.

„Je ohromující, jak geograficky soustředěná je tato vlna AI,“ řekl McAfee. „Lidé, kteří vědí, jak zakládat, financovat a rozvíjet technologické firmy, jsou právě tam. Slyšel jsem, jak lidé už 25 let říkají, že ‚to je konec Silicon Valley‘ nebo že nějaké jiné místo je ‚nové Silicon Valley‘. Ale Silicon Valley zůstává Silicon Valley,“ dodal McAfee.

Vstoupit do diskuse

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  11:50

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu...

11. srpna 2025  11:31

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Hnutí ANO slíbí voličům zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun i celkové snížení daní, učitelům průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně a potvrdí v programu svůj dřívější slib, že zruší...

11. srpna 2025  11:25

Nejprve chtěla manžela otrávit, pak ho pobodala, soudí ženu za další pokus o vraždu

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, své místo u jednání mít bude, řekl Lipavský

Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít, uvedl novinářům při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Ve Zborově na západě...

11. srpna 2025  11:01

Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí

Každý rok přijme Dětské krizové centrum při Praze 12 do své péče až sto padesát dětí s podezřením na sexuální zneužívání. Asi pětinu tvoří děti předškolního věku. Podle psycholožky a ředitelky tohoto...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.