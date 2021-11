Neodstraníme ji. Vídeň hodlá zachovat sochu Hitlerova oblíbeného starosty

Radnice oznámila že nechce podporovat kulturu rušení historie a o budoucnosti monumentu se teprve rozhodne.

Přezdívali mu „král Vídně“. Starosta Karl Lueger (1844–1910) vládl rakouské metropoli od roku 1897 až do své smrti. Populistická a antisemitská Křesťanskosociální strana, kterou založil a vedl, byla orientována především na buržoazii a klerikály.

Starosta Lueger se zasadil o to, aby se z Vídně stala světová metropole, „krásný Karel“, jak se mu dodnes přezdívá, například zavedl do města tramvaje, přivedl do něj plyn, elektřinu i vodovod, zakládal parky, zahrady, pečovatelské domovy i nemocnice, píše britský deník The Times.



Devótní katolík se však ve svých projevech vymezoval především proti židům, které nazýval „lichváři“ a lidmi, „kteří zabili Boha.“ Adolf Hitler, který ve Vídni zamlada strávil tři roky svého života za jeho úřadu, ho ve svém spisku nazval tím „nejlepším německým starostou všech dob“.



I přes Luegerův evidentní historický přínos rozvoji města se vídeňská radnice již několik let potýká i s odvrácenou stranou jeho odkazu. Už v roce 2012 město na tlak veřejnosti přejmenovalo jednu z nejslavnějších vídeňských ulic Dr Karl Lueger Ring na Universitätsring, starostova stopa je však ve městě patrná i nadále.

Lueger má dnes ve Vídni kostel (kostel sv. Jana Boromejského v Siemmeringu, jemuž se říká Luegerův), most, tři pamětní desky a náměstí, uprostřed něhož stojí i jeho čtyřmetrový monument se sochou z bronzu.

Právě ta je již dlouho trnem v oku mnoha aktivistů, kteří, argumentujíce vypořádáním se s temnou minulostí, vehementně lobbují za její odstranění. Loni sochu neznámí pachatelé několikrát posprejovali nápisy Schande (hanba) a to dokonce v několika barvách. Druhá názorová skupina se naopak domnívá, že socha by měla zůstat tam, kde je, a upozorňuje na nástrahy moderního populismu.

Městská rada se tak nyní rozhodla, že Luegerova budoucnost bude záviset na výsledku diskuse lidí z obou stran pomyslné názorové barikády. Jejím tématem bude, jak starostův antisemitismus vyvažují jeho zásluhy na rozkvětu moderního města.

„Podporovatelé mazání historie by si měli uvědomit, že strhnutím sochy ničeho nedosáhnou,“ říká třiapadesátiletá vídeňská radní Veronica Kaup-Haslerová, která zodpovídá za kulturní záležitosti metropole. „Jednoduše nemůžeme z veřejného prostoru odstranit něco, co se nám na minulosti nelíbí. I když je to minulost mnohdy velice bolestivá,“ dodává.

Monument se tak nejspíš dočká pouze kontextualizace rukama vybraných umělců, které městská rada vybere. Jak přesně bude socha vypadat poté, není zatím jasné. „Vítězný projekt rozhodně nepředstavíme dříve než v roce 2023,“ říká současný vídeňský starosta Michael Ludwig. Dodal jen, že vítěze jistě nemine ocenění od renomované poroty.

Radnice zatím nezveřejnila ani rozpočet ani podmínky soutěže. Není tedy jasné, jestli se jí budou moci zúčastnit všichni, anebo jen vybraní umělci.