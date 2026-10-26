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Výbuchy otřásly Kyjevem. Raketový útok zabil člověka u obchodu a poničil nemocnice

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  22:25
Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026)

Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026) | foto: Státní služba pro mimořádné situace Ukrajiny

Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026)
Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026)
Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026)
Kyjevem otřásly výbuchy ruských raket. (26. října 2026)
32 fotografií
Jednoho mrtvého si v pondělí večer v Kyjevě vyžádal ruský raketový útok, oznámil starosta Vitalij Kličko. Pět lidí skončilo v nemocnici. Poničená jsou kromě jiného dvě zdravotnická zařízení. Večer se ve městě ozvaly hlasité výbuchy. Kličko nejprve informoval, že ve čtvrti na severovýchodě metropole bylo zasaženo místo poblíž stanice metra a hoří tam auto.

Na místo vyjeli záchranáři. V dalším příspěvku Kličko oznámil, že cílem útoku se stala posádka sanitky, která jela k zásahu. Později upřesnil, že lehká zranění utrpěli dva členové posádky, kteří ale pokračují v práci.

Útok poškodil sanitku. Ve dvou zdravotnických zařízeních jsou kvůli útoku vyražená okna, u jednoho z nich se to stalo na resuscitačním oddělení.

Opakované útoky na Kyjev zranily 24 lidí, rakety zničily domy, metro i čerpací stanici

Jinde byl u zasaženého supermarketu nalezen mrtvý člověk, vyplývá z Kličkových hlášení.

Rusko, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, v posledních měsících zesílilo útoky na Kyjev. Využívá toho, že ukrajinské armádě chybí střely do systémů protivzdušné obrany. Na město také útočí ruské proudové drony.

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