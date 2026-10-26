Na místo vyjeli záchranáři. V dalším příspěvku Kličko oznámil, že cílem útoku se stala posádka sanitky, která jela k zásahu. Později upřesnil, že lehká zranění utrpěli dva členové posádky, kteří ale pokračují v práci.
Útok poškodil sanitku. Ve dvou zdravotnických zařízeních jsou kvůli útoku vyražená okna, u jednoho z nich se to stalo na resuscitačním oddělení.
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Opakované útoky na Kyjev zranily 24 lidí, rakety zničily domy, metro i čerpací stanici
Jinde byl u zasaženého supermarketu nalezen mrtvý člověk, vyplývá z Kličkových hlášení.
Rusko, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, v posledních měsících zesílilo útoky na Kyjev. Využívá toho, že ukrajinské armádě chybí střely do systémů protivzdušné obrany. Na město také útočí ruské proudové drony.