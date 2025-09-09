Podle vyšetřovatelů se dotýkal prsou a pozadí své kolegyně, podřízené nutil, aby se dotýkaly jeho rukou, nebo je žádal, aby si sáhly na jeho odhalené nohy. Některé zaměstnankyně pak podle vyšetřovacího spisu použily dezinfekci. Kodžima měl také údajně nevhodné poznámky nebo například chtěl, aby se jedna zaměstnankyně předklonila.
Obviněný loni některé ze skutků popřel a uvedl, že i když jeho gesta mohla vypadat jako objímání, nebylo tomu tak.
Zástupce města Ginan nedaleko Nagojy AFP řekl, že Kodžima se stal členem městské rady, když ze všech 16 kandidátů získal druhý nejvyšší počet hlasů. „To dokazuje, že mi obyvatelé důvěřují. Už nikdy nemluvte o obvinění ze sexuálního obtěžování,“ uvedl radní v televizi.
Kodžimovo zvolení vyvolalo negativní reakce na internetu. Podle některých uživatelů se obyvatelé Ginanu vysmívají zaměstnankyním, které se staly oběťmi sexuálního obtěžování, zatímco další jsou z případu šokováni a zaměstnankyně litují.
V Japonsku je podíl žen v politice nízký. Země se v žebříčku Světového ekonomického fóra o nerovnosti žen a mužů za letošek umístila na 118. z celkem 148 pozic. Globální hnutí MeToo proti sexuálnímu obtěžování se v Japonsku prosadilo až po delší době a mnoho obětí těchto činů se zdráhá promluvit, což se ale díky mediálně známým případům z poslední doby začíná měnit.