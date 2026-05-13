Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Autor: ,
  11:06
Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen. Starmer se dnes krátce sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, který je považován za možného premiérova konkurenta. Britská média včetně veřejnoprávní BBC si povšimla, že schůzka byla mimořádně krátká, trvala méně než 20 minut.
Keir Starmer (12. května 2026)

Keir Starmer (12. května 2026) | foto: ČTK

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
Keir Starmer (12. května 2026)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
27 fotografií

Setkání Streetinga a Starmera média už dopředu vydávala za možný mocenský střet, neboť ministr zdravotnictví je vnímán jako uchazeč o post funkce lídra labouristů. Stranické vedení, pokud je Labouristická strana u moci, je tradičně spojeno s premiérským křeslem.

Starmer ale podle dnešního prohlášení skončit ve funkci neplánuje. „Británie je v klíčovém okamžiku,“ řekl Starmer. „Buď pokračovat v plánu vybudovat silnější a spravedlivější zemi, nebo se vrátit k chaosu a nestabilitě minulosti,“ řekl premiér.

Starmer čelí sílícímu tlaku spolustraníků, aby rezignoval. Zůstávám, reaguje

Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Nick Thomas-Symonds, který je premiérovým spojencem, řekl v rozhovoru s BBC, že žádný možný protikandidát nemá dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby dokázal Starmera nahradit. „Je třeba jít dál,“ řekl.

Starmera mezitím podpořilo přes 100 labouristických poslanců, naopak více než 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají v dolní komoře britského parlamentu většinu se 403 zákonodárci.

„Starmer je mrtvej.“ Jak starý dobrý Londýn zíral na volební triumf radikálů

Starmerova popularita ovšem prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.

Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:10

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:44,  aktualizováno  11:08

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Keir Starmer (12. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, dnes slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen....

13. května 2026  11:06

Snaha není koksovatelná, obula se Schillerová do Kupky. Ten hrozí stížností

Přímý přenos
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Ve středu po týdnu pokračuje mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Probírají se hlavně změny v rozpočtových pravidlech, což dlouhodobě kritizuje opozice v čele s předsedou ODS Martinem Kupkou. Ten...

13. května 2026,  aktualizováno  11:05

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  10:59

Emancipovaná žena se starostmi jako my. Svatá Zdislava uzdravuje i po 800 letech

Premium
Strážce hrobu. Pavel Maria Mayer u oltáře s lebkou svaté Zdislavy. I ta prý...

Lidé z celého světa jezdili na jedno z nejtajemnějších míst Česka, aby si vyprosili zázrak. V bazilice svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí je kniha přímluv, kam píšou své vzkazy a přání. Z...

13. května 2026  10:58

Italské letovisko zaplavili pávi. Ničí auta, trus připomíná zmrzlinu, hořekují místní

Divocí pávi stojí na střeše v Punta Marina v severovýchodní Itálii. (12. května...

Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích,...

13. května 2026  10:58

Čína obešla vlastní sankce. Změnila přepis jména Rubia, aby mohl přijet s Trumpem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio opouští Bílý dům a vydává se na cestu do...

Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou...

13. května 2026  9:50,  aktualizováno  10:46

Napravte svůj čin a vraťte lebku sv. Zdislavy, vyzývá šéf biskupské konference

V pořadí 15. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jozef Nuzík se ujal...

Předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík vyzval pachatele, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy, aby ji vrátil....

13. května 2026  10:27

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Laguna na pražských Hájích. Příval vody zatopil i podchod

Zatopený podchod na pražských Hájích. (13. května 2025)

Podchod v ulici U Modré školy na pražských Hájích ve středu ráno zatopilo obrovské množství vody. Ta vytékala nejspíše z prasklého vodovodního potrubí, které je v této lokalitě ve špatném stavu. Na...

13. května 2026  10:23

Požár auta ochromil dopravu u nemocnice, hasiči si s ním rychle poradili

Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati ochromil požár osobního auta....

Příjezd do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati v úterý ochromil požár osobního auta. Frekventovaná ulice na nábřeží v blízkosti nemocnice musela být obousměrně uzavřena. Hustý kouř a plameny...

13. května 2026  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.