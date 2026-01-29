Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim

  9:13aktualizováno  10:10
Britský premiér Keir Starmer při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu vyzval k prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi a uvedl, že svět zažívá náročné časy. Podobně se vyjádřil Si, který hovořil o potřebě posílit vazby. Starmer je na návštěvě Číny jako první britský premiér od roku 2018.
Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem...

Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (29. ledna 2026) | foto: ČTK

Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem...
Britský premiér Keir Starmer na návštěvě Číny (29. ledna 2026)
Britský premiér Keir Starmer na návštěvě Číny (29. ledna 2026)
Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem...
31 fotografií

„Současná mezinárodní situace je složitá a propletená. Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a významné světové ekonomiky potřebují Čína a Británie posílit dialog a spolupráci,“ řekl čínský prezident.

„Čína je klíčovým hráčem na globální scéně a je životně důležité budovat sofistikovanější vztah, v němž rozpoznáme příležitosti ke spolupráci, ale (který) také umožní smysluplný dialog v oblastech, kde se neshodneme,“ řekl britský ministerský předseda.

Příprava na nový světový řád. Trump žene západní státy do náruče Číny

Starmer hovořil s čínským prezidentem na 80minutovém jednání ve Velkém sále lidu v Pekingu. Podle britského premiéra si oba politici popovídali i o fotbale, anglickém dramatikovi Williamu Shakespearovi a obchodu. Právě zde vidí Starmer, kterého na jeho cestě doprovázejí desítky podnikatelů, příležitost pro větší spolupráci. Podle něho dnešní setkání přineslo pokrok v otázce nižších cel na whisky z Británie, zatímco Si podle agentury Reuters zvažuje, že zruší víza pro Brity.

Vztahy mezi Londýnem a Pekingem se v posledních letech zhoršily kvůli rostoucím obavám z čínských špionážních aktivit v Británii, čínské podpory Ruska válčícího proti Ukrajině a potlačování svobod v Hongkongu, bývalé britské kolonii, která se Číně vrátila v roce 1997, poznamenala agentura AP.

Ursula navlékla indické sako. Ukázala Trumpovi, že taky umí dělat byznys

Starmer dále novinářům řekl, že se Sim při jednání nadnesl i případ hongkongského prodemokratického aktivisty, někdejšího mediálního magnáta a britského občana Jimmyho Laie, kterého tamní soud usvědčil z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Podle hongkongských úřadů se spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály. Premiér také zmínil situaci převážně muslimské etnické menšiny Ujgurů, kteří čelí ze strany Pekingu pronásledování. Rozhovor mezi oběma státníky byl podle Starmera respektující, píše AFP

Narušení globálního obchodu za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa učinilo pro mnoho vlád naléhavějším rozšíření obchodu a investic, píše AP. Starmer je podle ní vrcholným představitelem už čtvrté země, která je spojencem USA, jenž navštívil tento měsíc Peking. Před tím tak učinili lídři Jižní Koreje, Kanady a Finska. Očekává se, že příští měsíc přijede do asijské země německý kancléř Friedrich Merz.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Spolupráce s ním je výborná, pochválil Babiš Macinku. Z vlády ho neodvolá

Aktualizujeme
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Premiér Andrej Babiš nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky. Prohlásil, že spolupráce s ním je výborná. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede....

29. ledna 2026  9:56,  aktualizováno  10:18

Exnáměstka z Motola Budinského propustí z vazby, strávil v ní téměř rok

Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....

Žalobkyně propustí z vazby bývalého náměstka ředitele motolské nemocnice Pavla Budinského. Ten v ní strávil jedenáct měsíců kvůli podezření z korupce.

29. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  10:13

Z parkoviště vyjel až napodruhé. Prásk! A autu před sebou úmyslně urazil kryt zrcátka

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

29. ledna 2026  10:13

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  10:10

Prima mění organizační strukturu, sjednocuje obsah a výrobu

TV Prima

Skupina Prima od února opět mění organizační strukturu. Chce tak zrychlit rozhodování, posílit spolupráci napříč platformami a lépe reagovat na proměňující se chování diváků a posluchačů. Vznikne...

29. ledna 2026

Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka (Motoristé sobě) před jednáním v...

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak není důvod změkčovat sankce proti Moskvě. Řekl to ve čtvrtek šéf české diplomacie Petr Macinka před příchodem na jednání unijních ministrů...

29. ledna 2026  8:20,  aktualizováno  9:56

Lukoil prodal mezinárodní aktiva americké skupině Carlyle, důvodem jsou sankce

ilustrační snímek - Lukoil

Ruský ropný gigant Lukoil prodal svá mezinárodní aktiva americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce ovšem není majetek v Kazachstánu, ten si společnost rozhodla ponechat. Důvodem prodeje...

29. ledna 2026  9:51

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  9:49

Zmizelo z radarů a spadlo. Při nehodě letadla v Kolumbii zemřelo 15 lidí

Lidé se shromáždili u spadlého letadla v Kolumbii. (28. ledna 2026)

Všech patnáct lidí na palubě zahynulo při leteckém neštěstí v Kolumbii. Letoun, který provozovala státní letecká společnost Satena, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Příčiny neštěstí...

29. ledna 2026  9:48

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:45

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy

Letoun F-35A Lightning II amerických vzdušných sil

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešní návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale...

29. ledna 2026  9:45

