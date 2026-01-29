„Současná mezinárodní situace je složitá a propletená. Jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a významné světové ekonomiky potřebují Čína a Británie posílit dialog a spolupráci,“ řekl čínský prezident.
„Čína je klíčovým hráčem na globální scéně a je životně důležité budovat sofistikovanější vztah, v němž rozpoznáme příležitosti ke spolupráci, ale (který) také umožní smysluplný dialog v oblastech, kde se neshodneme,“ řekl britský ministerský předseda.
Starmer hovořil s čínským prezidentem na 80minutovém jednání ve Velkém sále lidu v Pekingu. Podle britského premiéra si oba politici popovídali i o fotbale, anglickém dramatikovi Williamu Shakespearovi a obchodu. Právě zde vidí Starmer, kterého na jeho cestě doprovázejí desítky podnikatelů, příležitost pro větší spolupráci. Podle něho dnešní setkání přineslo pokrok v otázce nižších cel na whisky z Británie, zatímco Si podle agentury Reuters zvažuje, že zruší víza pro Brity.
Vztahy mezi Londýnem a Pekingem se v posledních letech zhoršily kvůli rostoucím obavám z čínských špionážních aktivit v Británii, čínské podpory Ruska válčícího proti Ukrajině a potlačování svobod v Hongkongu, bývalé britské kolonii, která se Číně vrátila v roce 1997, poznamenala agentura AP.
Starmer dále novinářům řekl, že se Sim při jednání nadnesl i případ hongkongského prodemokratického aktivisty, někdejšího mediálního magnáta a britského občana Jimmyho Laie, kterého tamní soud usvědčil z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Podle hongkongských úřadů se spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály. Premiér také zmínil situaci převážně muslimské etnické menšiny Ujgurů, kteří čelí ze strany Pekingu pronásledování. Rozhovor mezi oběma státníky byl podle Starmera respektující, píše AFP
Narušení globálního obchodu za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa učinilo pro mnoho vlád naléhavějším rozšíření obchodu a investic, píše AP. Starmer je podle ní vrcholným představitelem už čtvrté země, která je spojencem USA, jenž navštívil tento měsíc Peking. Před tím tak učinili lídři Jižní Koreje, Kanady a Finska. Očekává se, že příští měsíc přijede do asijské země německý kancléř Friedrich Merz.