Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rošáda na postu premiéra Británie? Starmer chystá rezignaci, píší tamní média

Autor: ,
  16:25
Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada ve vládních kruzích se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila, uvedl server zpravodajské televize BBC.
Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026) | foto: ČTK

Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026)
Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026)
Britský premiér Keir Starmer (16. dubna 2026)
Britský premiér Keir Starmer hovoří s médii na letišti v katarském Dauhá. (10....
10 fotografií

Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele vlády. K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání Petera Kylea.

Ten uvedl, že premiér udělá to, „co bude v nejlepším zájmu země“, a dodal, že Starmer zvažuje současné politické okolnosti i výzvy, kterým čelí.

Připustil, že Starmerovo postavení je ohrožené, zároveň ale řekl, že nemá žádné informace potvrzující spekulace o chystané rezignaci. Na rozdíl od předchozích vyjádření vlády ale neuvedl, že Starmer hodlá čelit případné výzvě o vedení strany.

Vazba pro žháře za útok na Starmera. Užitečný idiot, prohlásil soud o jednom z obviněných

Tlak na premiéra podle médií postupně sílí už delší dobu. Za možného nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál.

Jeho spojenci nyní podle médií připouštějí, že by potenciální kandidáti měli jednat o dalším směřování vlády, což vyvolává spekulace o možné dohodě mezi jednotlivými tábory.

Dalším favoritem je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Agentura Reuters upozornila, že podle průzkumů mezi členy Labouristické strany by případný souboj o vedení s velkou pravděpodobností Burnham vyhrál.

Starmerův rival se stal poslancem. Baží po změně a chce sesazení premiéra

Není ale vyloučeno, že se objeví i další uchazeči. K vyvolání hlasování o novém předsedovi Labouristické strany je potřeba podpora nejméně 81 labouristických poslanců, což je pětina současných poslanců.

Pokud by Starmer skutečně oznámil odchod, není zatím jasné, kdy by se funkce premiéra ujal jeho nástupce. Uvnitř Labouristické strany se vedou spory, zda by měl být přechod moci rychlý, nebo odložený až na podzim.

Zastánci rychlejší výměny varují, že delší období nejistoty by mohlo ochromit fungování vlády a podnítit další spekulace o jejím budoucím směřování.

Starmerovy problémy se vyvíjejí delší dobu. Labouristická strana utrpěla výrazné ztráty v komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu, kde část voličů přešla k pravicově populistické straně Reform UK Nigela Farage.

Následně začala slábnout jeho podpora uvnitř strany, přičemž se od něj odklonili i někteří významní politici. Podle britské agentury PA nyní více než 100 labouristických poslanců údajně požaduje jeho odchod.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku

Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem...

Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci...

21. června 2026  16:08,  aktualizováno  17:05

Milion chvilek opět v ulicích na obranu České televize. „Oto, zabal to!“ žádá

Přímý přenos
Účastníci nedělního protestu zaplnili prostranství u stanice metra Pražského...

Tisíce lidí v neděli ve tři čtvrtě na pět odpoledne dorazily před budovu České televize na Kavčích horách. Spolek Milion chvilek pro demokracii tam pořádá demonstraci na podporu veřejnoprávních...

21. června 2026,  aktualizováno  17:02

Doručovací roboti narážejí na odpor obyvatel, některá města je omezují

Lidé procházejí kolem zaparkovaného robota pro rozvoz jídla v chicagské čtvrti...

Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé vyzdvihují nižší emise a efektivnější rozvoz, část veřejnosti i některé radnice varují před...

21. června 2026

Při dopravní nehodě na Jičínsku se zranilo pět lidí včetně dvou dětí

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil...

21. června 2026  16:53

Méně narozených dětí, méně porodnic, avizuje Vojtěch. Naopak přibude lůžek následné péče

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)

Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Odborníci doporučují, že by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně. Kvůli stárnutí společnosti by dále mělo...

21. června 2026  16:40

Sázka na křišťál přinesla unikátní varhany. K projektu byl skeptický i autor, říká Císař

Advokát a spoluzakladatel Bohemian Heritage Fund Jaromír Císař při představení...

Unikátní nástroj nebyl podle spoluzakladatele fondu Bohemian Heritage Fund bez rizika. Kvůli neobvyklé konstrukci za použití českého křišťálu tvrdil samotný varhanář, že je stavba nemožná. V...

21. června 2026  16:32

Závod MotoGP skončil. Policie řešila ztraceného chlapce i krádež fotoaparátu

Dopravní situace na dálnici D1 a v okolí Masarykova okruhu po konci brněnské...

Už od brzkého rána začal v neděli panovat v okolí brněnského Masarykova okruhu fanouškovský ruch. První natěšené chodce a řidiče mířící na hlavní den brněnské Velké ceny Grand Prix potkávali...

21. června 2026  10:33,  aktualizováno  16:25

Rošáda na postu premiéra Británie? Starmer chystá rezignaci, píší tamní média

Britský premiér Keir Starmer (11. května 2026)

Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické...

21. června 2026  16:25

Trump chce nový začátek ve vztazích s Íránem, vzkázal Vance ve Švýcarsku

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...

Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Přeje si, abychom obrátili list a změnili vztahy s íránským lidem, řekl v neděli po prvním kole mírových jednání ve Švýcarsku...

21. června 2026  7:08,  aktualizováno  16:09

GLOSA: Ďábel tančí v Litomyšli. Tajemství skladatele Martinů bylo odhaleno

Dirigent Tomáš Netopil, sopranistka Simona Šaturová, barytonista Jiří Brückler,...

Festival Smetanova Litomyšl kromě vlastních projektů přebírá též pořady, které zazněly jinde, ovšem v Litomyšli splynou s její výjimečnou atmosférou. Tak tomu bylo i s českou premiérou dosud neznámé...

21. června 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Dětství bez obrazovek se stává privilegiem bohatých, líčí socioložka. A varuje před AI

Premium
Hostem pořadu Rozstřel je Michaela Slussareff, odbornice na nová média z...

Těžko dnes najdeme dítě, které by netrávilo čas na mobilu nebo na počítači. Podle socioložky Michaely Slussareff je ovšem důležité nerozlišovat pouze čas u obrazovek, ale také typ obsahu, který děti...

21. června 2026

Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

Pořadatelé letošního ročníku brněnské MotoGP hlásí hluboký propad v...

Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...

21. června 2026  14:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.