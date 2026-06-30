Starmer předloží svůj plán – který počítá s ročními výdaji do roku 2029 ve výši téměř 80 miliard liber (2,25 bilionu korun) – na zasedání NATO v Ankaře ve dnech 7. až 8. července.
V Ankaře bude chtít dát najevo, že Británie je na dobré cestě ke splnění svého závazku dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň se bude pravděpodobně jednat o jeho poslední zahraniční cestu v pozici britského premiéra, dodává agentura Reuters.
|
Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky
„Když svět zbrojí a narůstá agresivita, nejlepším způsobem, jak se vyhnout válce, je připravit se na ni; nejlepším způsobem obrany je odstrašení – mít sílu, která donutí protivníky si to rozmyslet, než začnou jednat,“ uvedl Starmer v proslovu. „A právě to my zajišťujeme,“ dodal.
Plán počítá s pěti miliardami liber (141 miliard korun) na investice do dronů a autonomních zbraní, vytvoření hybridního námořnictva a zvýšení bojové účinnosti armády. V plánu je také posílení jaderného odstrašení a výstavba stíhacího letounu nové generace s technologií stealth pro britské letectvo. Podle vlády plán navíc přímo či nepřímo zajistí vytvoření téměř 60 000 pracovních míst.
|
Dovede na Západě někdo vládnout? Po Starmerovi je na řadě Merz, věří Rusko
Podle kritiků však není plán dostatečně rozsáhlý, aby připravil zemi na válku, zejména poté, co evropské rozvědky varují, že Rusko by mohlo napadnout NATO již v roce 2030, píše Reuters. Podle britského generála ve výslužbě Richarda Barronse plán představuje pokrok, avšak Británie bude i nadále zranitelná.
„Stále to neřeší problém, že k dostatečně dobré a dostatečně rychlé obraně Spojeného království je třeba udělat více, a to vyžaduje více peněz, než je v současné době k dispozici,“ řekl pro rádiovou stanici BBC.
„Nezbytná rozhodnutí k ochraně země“
Plán navíc nepočítá s navýšením rozpočtu na obranu na tři procenta HDP do roku 2030, čímž na začátku měsíce zdůvodnil svou rezignaci ministr obrany John Healey. Podle Starmerova plánu bude podíl výdajů na obranu v roce 2030 činit pouze 2,68 procenta.
|
Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu
Armádní špičky již dříve uváděly, že za příští čtyři roky chybí v obranném rozpočtu 28 miliard liber (788 miliard korun), což ani navýšení o 15 miliard neřeší. Starmer však plán obhájil s tím, že tato dohoda je pro zemi správnou volbou. Uvedl, že velká část výdajů na obranu bude přerozdělena z prostředků z jiných ministerstev.
„Některé investiční projekty, například v oblasti silnic a energetiky, které jsou sice důležité, ale nejsou bezprostředně nezbytné, již nebudou realizovány podle plánu, jde však o to učinit nezbytná rozhodnutí, správná rozhodnutí na ochranu naší země,“ řekl Starmer.
|
Britové koušou úpadek Royal Navy. Už i Němci budou mít brzy silnější námořnictvo
„Tento plán představuje náš nejlepší odhad toho, co země v této chvíli potřebuje, a je to základ, na kterém, jak vím, bude stavět můj nástupce,“ dodal. Tím by se měl stát Andy Burnham, který by měl úřad převzít již 20. července.