Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Británie dá na obranu o miliardy liber víc, řekl Starmer. Pořád málo, kontrují kritici

Autor: ,
  15:38
Britský premiér v demisi Keir Starmer oznamuje plán výdajů na obranu anglickém...

Britský premiér v demisi Keir Starmer oznamuje plán výdajů na obranu anglickém Berkshire. (30. června 2026) | foto: AP

Britská letadlová loď HMS Queen Elizabeth připlouvá do Portsmouthu. (27. dubna...
Obrněné vozidlo Ajax britské armády. (30. června 2024)
Britský ministr obrany John Healey si během návštěvy nového výrobního závodu...
Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském...
23 fotografií
Britská vláda v čele s premiérem v demisi Keirem Starmerem v úterý představila dlouho odkládaný dlouhodobý plán výdajů na obranu. Jeho plán počítá s navýšením výdajů na obranu o 15 miliard liber (422 miliard korun) v příštích čtyřech letech. Celkové investice do modernizace armády tak za toto období dosáhnou téměř 300 miliard liber (8,44 bilionu korun).

Starmer předloží svůj plán – který počítá s ročními výdaji do roku 2029 ve výši téměř 80 miliard liber (2,25 bilionu korun) – na zasedání NATO v Ankaře ve dnech 7. až 8. července.

V Ankaře bude chtít dát najevo, že Británie je na dobré cestě ke splnění svého závazku dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zároveň se bude pravděpodobně jednat o jeho poslední zahraniční cestu v pozici britského premiéra, dodává agentura Reuters.

Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky

„Když svět zbrojí a narůstá agresivita, nejlepším způsobem, jak se vyhnout válce, je připravit se na ni; nejlepším způsobem obrany je odstrašení – mít sílu, která donutí protivníky si to rozmyslet, než začnou jednat,“ uvedl Starmer v proslovu. „A právě to my zajišťujeme,“ dodal.

Plán počítá s pěti miliardami liber (141 miliard korun) na investice do dronů a autonomních zbraní, vytvoření hybridního námořnictva a zvýšení bojové účinnosti armády. V plánu je také posílení jaderného odstrašení a výstavba stíhacího letounu nové generace s technologií stealth pro britské letectvo. Podle vlády plán navíc přímo či nepřímo zajistí vytvoření téměř 60 000 pracovních míst.

Dovede na Západě někdo vládnout? Po Starmerovi je na řadě Merz, věří Rusko

Podle kritiků však není plán dostatečně rozsáhlý, aby připravil zemi na válku, zejména poté, co evropské rozvědky varují, že Rusko by mohlo napadnout NATO již v roce 2030, píše Reuters. Podle britského generála ve výslužbě Richarda Barronse plán představuje pokrok, avšak Británie bude i nadále zranitelná.

„Stále to neřeší problém, že k dostatečně dobré a dostatečně rychlé obraně Spojeného království je třeba udělat více, a to vyžaduje více peněz, než je v současné době k dispozici,“ řekl pro rádiovou stanici BBC.

„Nezbytná rozhodnutí k ochraně země“

Plán navíc nepočítá s navýšením rozpočtu na obranu na tři procenta HDP do roku 2030, čímž na začátku měsíce zdůvodnil svou rezignaci ministr obrany John Healey. Podle Starmerova plánu bude podíl výdajů na obranu v roce 2030 činit pouze 2,68 procenta.

Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

Armádní špičky již dříve uváděly, že za příští čtyři roky chybí v obranném rozpočtu 28 miliard liber (788 miliard korun), což ani navýšení o 15 miliard neřeší. Starmer však plán obhájil s tím, že tato dohoda je pro zemi správnou volbou. Uvedl, že velká část výdajů na obranu bude přerozdělena z prostředků z jiných ministerstev.

„Některé investiční projekty, například v oblasti silnic a energetiky, které jsou sice důležité, ale nejsou bezprostředně nezbytné, již nebudou realizovány podle plánu, jde však o to učinit nezbytná rozhodnutí, správná rozhodnutí na ochranu naší země,“ řekl Starmer.

Britové koušou úpadek Royal Navy. Už i Němci budou mít brzy silnější námořnictvo

„Tento plán představuje náš nejlepší odhad toho, co země v této chvíli potřebuje, a je to základ, na kterém, jak vím, bude stavět můj nástupce,“ dodal. Tím by se měl stát Andy Burnham, který by měl úřad převzít již 20. července.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Británie dá na obranu o miliardy liber víc, řekl Starmer. Pořád málo, kontrují kritici

Britský premiér v demisi Keir Starmer oznamuje plán výdajů na obranu anglickém...

Britská vláda v čele s premiérem v demisi Keirem Starmerem v úterý představila dlouho odkládaný dlouhodobý plán výdajů na obranu. Jeho plán počítá s navýšením výdajů na obranu o 15 miliard liber (422...

30. června 2026  15:38

Po Mercurym porazil i Oppenheimera. Film o Jacksonovi už je nejvýdělečnější biografií

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Film o životě krále popu Michaelu Jacksonovi překonal film Oppenheimer o vynálezci atomové bomby a stal se nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob, celosvětově zaznamenal tržby 20,77 miliardy...

30. června 2026  15:30

Švédská vláda zpřísní tresty, kriminalita je před volbami klíčové téma

Policie zasahuje na místě střelby na náměstí Vaksala v centru švédské Uppsaly,...

Švédská vláda v úterý uvedla, že před zářijovými volbami zpřísní tresty ve snaze snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívaly vyšší hranici trestní sazby a...

30. června 2026  15:27

Od prvních přívěsů k evropské špičce. Český výrobce Agados slaví 35 let úspěchu

Ve spolupráci
Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Na českém trhu najdeme jen málo firem, které dokázaly přežít divoká devadesátá léta, obstát v mezinárodní konkurenci a zároveň si zachovat domácí výrobu. Společnost Agados letos slaví 35. výročí....

30. června 2026  15:20

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

30. června 2026  15:13

Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, hájí se meteorologové

Kroupy o průměru 9 až 10 centimetrů, které během silné bouřky zasáhly...

Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.

30. června 2026  14:58

Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu, manželka přišla o nohy

Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30....

V centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho manželku. Podle francouzských médií byl při explozi lehce...

30. června 2026  6:41,  aktualizováno  14:58

SPD chce v koalici prosadit výzvu odebrat nejvyšší státní vyznamenání Zelenskému

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku...

Hnutí SPD navrhne na koaliční radě, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému. Poslanec SPD Jindřich Rajchl přiznal...

30. června 2026  12:28,  aktualizováno  14:48

Americké přístavy mají napilno. Obchodníci se předzásobují na Vánoce

Kontejnerové překladiště v přístavu Los Angeles (28. května 2026)

Američtí obchodníci začali s několikaměsíčním předstihem ve velkém dovážet oblečení, elektroniku i zboží určené pro Halloween a vánoční svátky. Chtějí se předzásobit ještě před tím, než na konci...

30. června 2026  14:44

Navyšujeme rodičák podle programového prohlášení vlády, řekl Juchelka

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Poslanci budou projednávat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc korun. „Navyšujeme rodičák podle...

30. června 2026  5:49,  aktualizováno  14:39

Seniorce a zubařce soud snížil tresty za vraždu vůdce kutnohorské sekty

Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...

Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a devět let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen.

30. června 2026  12:31,  aktualizováno  14:38

Putinova jachta proplula kolem Dánska. Plavidlo doprovází ruské námořnictvo

Superjachta Graceful, která je spojována s ruským prezidentem Vladimirem...

Luxusní jachta Graceful spojovaná s ruským prezidentem Vladimirem Putinem proplula v pondělí dánskými vodami v doprovodu dvou ruských válečných lodí. Plavidlo v hodnotě zhruba 100 milionů eur během...

30. června 2026  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.