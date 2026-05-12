Jejich role se ale podobají i v dalším ohledu. Stali se u sebe doma rekordně neoblíbenými.
Podle panevropského průzkumu britské agentury YouGov je rozladění voliči téměř odepsali. Na labouristu Starmera, který teď propadl v místních volbách, má pozitivní názor pouze 24 procent dotázaných. Na Macrona, který za rok ukončí druhý termín v Elysejském paláci, se dívá kladně jen 23 procent lidí. A Merz, který právě odškrtl svůj první rok v berlínském kancléřství, je na tom s 22 procenty pozitivních hodnocení ještě o něco hůř.
Mnohem kritičtějšímu hodnocení Starmera, Macrona a Merze patrně zabránilo jen to, že všichni tři zmínění lídři jsou nanejvýš opatrní ve vztahu k íránské krizi, ve které evropští respondenti razantní postup USA nesdílejí.