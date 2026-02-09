Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.
Kvůli skandálu už rezignovala řada spolupracovníků premiéra. Podle agentury AFP v pondělí například odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Tim Allan. „Rozhodl jsem se odstoupit, abych umožnil vytvoření nového týmu na Downing Street,“ uvedl Allan v krátkém prohlášení. „Přeji premiérovi a jeho týmu mnoho úspěchů,“ dodal Allan, který funkci šéfa komunikace zastával pět měsíců.
Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. „Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil McSweeney.
Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová v pondělí vyzvala Starmera, aby přijal odpovědnost. Podle ní není dostatečnou omluvou vymlouvat se na špatnou radu. „Poradci radí, vůdci rozhodují. Udělal špatné rozhodnutí, měl by převzít odpovědnost,“ řekla Badenochová.
Starmer se po zveřejnění nových dokumentů omluvil obětem zesnulého Epsteina. Zároveň ostře kritizoval Mandelsona a vyjádřil lítost nad tím, že uvěřil jeho lžím. „Byl jsem obelhán, obelhán, podveden,“ řekl Starmer. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson také nucen opustit Labouristickou stranu i Sněmovnu lordů.
Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Dohoda vzbuzovala kontroverze. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.