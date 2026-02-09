Britský premiér pod tlakem. Kvůli Epsteinově aféře čelí výzvám k rezignaci

Britský premiér Keir Starmer od části spolustraníků čelí výzvám k rezignaci. V pondělí kvůli tomu promluví k labouristickým zákonodárcům. Možnost rezignace však podle mluvčího vyloučil. Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice za jmenování Petera Mandelsona britským velvyslancem v USA. Mandelson je totiž spojován s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026)

Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026) | foto: Reuters

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
Fotografie Jeffreyho Epsteina z vazby v roce 2008, kdy byl poprvé obviněn ze...
143 fotografií

Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.

Kvůli skandálu už rezignovala řada spolupracovníků premiéra. Podle agentury AFP v pondělí například odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Tim Allan. „Rozhodl jsem se odstoupit, abych umožnil vytvoření nového týmu na Downing Street,“ uvedl Allan v krátkém prohlášení. „Přeji premiérovi a jeho týmu mnoho úspěchů,“ dodal Allan, který funkci šéfa komunikace zastával pět měsíců.

Princ temnoty potápí britskou vládu. Zoufalý premiér musí někoho obětovat

Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. „Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou,“ vysvětlil McSweeney.

Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová v pondělí vyzvala Starmera, aby přijal odpovědnost. Podle ní není dostatečnou omluvou vymlouvat se na špatnou radu. „Poradci radí, vůdci rozhodují. Udělal špatné rozhodnutí, měl by převzít odpovědnost,“ řekla Badenochová.

William a Kate se vyjádřili ke kauze Epstein. Nová odhalení je znepokojují

Starmer se po zveřejnění nových dokumentů omluvil obětem zesnulého Epsteina. Zároveň ostře kritizoval Mandelsona a vyjádřil lítost nad tím, že uvěřil jeho lžím. „Byl jsem obelhán, obelhán, podveden,“ řekl Starmer. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson také nucen opustit Labouristickou stranu i Sněmovnu lordů.

Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Dohoda vzbuzovala kontroverze. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

