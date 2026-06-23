Dovede na Západě někdo vládnout? Po Starmerovi je na řadě Merz, věří Rusko

Když dlouholetý vůdce Maďarska Viktor Orbán prohrál volby, vítězství jeho protivníka Pétera Magyara mnozí vnímali jako naději, že síly liberalismu nejsou odepsané a mohou porazit konzervativní populismus. Komentátor listu The New York Times Ross Douthat byl skeptický. A jako důkaz, že situace není tak růžová, jak si ji někteří liberálové představují, zmínil květnové místní volby v Británii.
Někteří členové kdysi dominantní Křesťanskodemokratické unie nyní zvažují dříve nemožný scénář včetně snahy získat hlasy i u nacionalistické Alternativy pro Německo.