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Dovede na Západě někdo vládnout? Po Starmerovi je na řadě Merz, věří Rusko

Jan Hron
  20:00
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstoupí z funkce předsedy labouristů....

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstoupí z funkce předsedy labouristů. Zůstane na postu britského premiéra, dokud nebude vybrán jeho nástupce. (22. června 2026) | foto: ČTK

Keir Starmer (22. června 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) s britským premiérem Keirem...
Do Kyjeva na setkání koalice ochotných přijeli francouzský prezident Macron,...
Prezident Donald Trump hovoří s německým kancléřem Friedrichem Merzem (vlevo),...
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Rezignace britského premiéra Keira Starmera je novým varovným signálem pro evropské lídry. Ukazuje, že západním demokraciím je nyní těžké vládnout, protože politici se svými sliby nedovedou naplnit očekávání voličů. V Německu se už bojí, že nepopulárního kancléře Friedricha Merze čeká podobný scénář, „varují“ jej před tím i z Ruska.

Když dlouholetý vůdce Maďarska Viktor Orbán prohrál volby, vítězství jeho protivníka Pétera Magyara mnozí vnímali jako naději, že síly liberalismu nejsou odepsané a mohou porazit konzervativní populismus. Komentátor listu The New York Times Ross Douthat byl skeptický. A jako důkaz, že situace není tak růžová, jak si ji někteří liberálové představují, zmínil květnové místní volby v Británii.

Někteří členové kdysi dominantní Křesťanskodemokratické unie nyní zvažují dříve nemožný scénář včetně snahy získat hlasy i u nacionalistické Alternativy pro Německo.

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