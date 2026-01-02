SpaceX podle Nicollse přesune na 10 tisíc svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí.
„Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod 500 kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl Nicolls.
|
V průměru každý den spadne nějaký satelit a je to větší problém, než se zdá
Společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt.
Společnost SpaceX je největším provozovatelem satelitů ve vesmíru, kde se prudce zvyšuje počet družic a dalších objektů, což vyvolává obavy o bezpečnost.
|
14. února 2022