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Musk obnovil Ukrajině přístup ke Starlinku, tvrdí Trump

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  6:30
Donald Trump a Elon Musk

Donald Trump a Elon Musk | foto: Reuters

Donald Trump a Elon Musk
Donald Trump a Elon Musk
Donald Trump a Elon Musk
Donald Trump a Elon Musk
28 fotografií
Šéf společnosti SpaceX Elon Musk obnovil Ukrajině přístup k satelitní síti Starlink. Ve čtvrtek večer to podle tiskových agentur prohlásil americký prezident Donald Trump, odmítl však upřesnit, zda s Muskem o věci přímo hovořil.

Kyjev si v posledních dnech stěžoval na omezení rychlosti připojení k systému, na kterém je ukrajinská armáda závislá při obraně proti ruské agresi a který využívá ke komunikaci na bojišti i k řízení dronů.

„Nechci komentovat, zda jsem volal já, nebo někdo jiný. Na tom podle mě nezáleží. Rozhodující je, že to znovu spustil,“ řekl Trump novinářům a dál se k věci nevyjádřil.

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Deník Wall Street Journal napsal, že Trump ve středu Muskovi telefonoval a požádal ho o zrušení omezení. Krátce po tomto hovoru začal Starlink fungovat lépe. Někteří ukrajinští představitelé ale deníku řekli, že připojení nebylo obnoveno plně, ačkoli je nyní rychlejší. Trump Muskovi řekl, že ho přetrvávající omezení rychlosti pro Ukrajinu frustruje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že rychlost Starlinku se dosud neobnovila, a vyjádřil naději, že o tom v příštích dnech bude moci hovořit s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

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Musk zprvu naznačoval, že o omezení služeb rozhoduje americká vláda, a v konečném důsledku Trump. Washington to však odmítá. Trump už dříve popřel, že by o zpomalení rozhodoval on; Rubio ve středu uvedl, že o přístupu Ukrajiny k systému rozhodují SpaceX a Musk, nikoli Bílý dům. Také ministr obrany Pete Hegseth ujistil, že Pentagon žádný takový pokyn nevydal. K rychlému obnovení plného přístupu vyzvala společnost SpaceX ve středu i Evropská komise.

Vztahy Zelenského s Washingtonem se propadly na nové dno poté, co Trump oznámil dohodu o nákupu ruské nafty a odpustil Moskvě nové sankce. Prezident také opakovaně vyzval Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie, a Ukrajincům vzkázal, aby si zvolili nového prezidenta.

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