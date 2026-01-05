Stanice CBS nasadila moderátora s českým jménem, Američané si lámali jazyk

  10:44
Hlavní zprávy americké celostátní stanice CBS nově moderuje Tony Dokoupil. Novinář hrdý na své české kořeny nepřináší jen zábavné historky spojené se svým pro Američany nezvyklým jménem. Jeho příchod do prestižní pozice je součástí změn, ke kterým v této tradiční televizní stanici dochází.

Tony Dokoupil moderuje hlavní večerní zprávy na CBS. (3. ledna 2025) | foto: CBS News PR

S novou ředitelkou Bari Weissovou stanice vycouvala z několika sporů s Donaldem Trumpem anebo hostila setkání s Erikou Kirkovou, vdovou zavražděného aktivisty Charlieho Kirka. Ultrakonzervativním republikánským hlasem bude i Dokoupil.

„Lidé přestali důvěřovat médiím, protože se nepodařilo prodiskutovat určité události, jako byla Russiagate (kauza údajného spojení Trumpa s Rusy), kauza notebooku Huntera Bidena anebo lockdowny kvůli covidu,“ uvedl před svým nástupem do funkce Dokoupil.

Zveřejněné dokumenty: Russiagate vypadá stále více jako Watergate naruby

„Zpravodajské agentury často přehlížejí příběh, protože kladou příliš velký důraz na zastánce faktů, na vědce a na elity a nezaměřují se na pohled průměrného Američana. Cítím to stejně jako vy. Míval jsem pocit, že ve zprávách nevidím a neslyším to, co vidím a slyším ve vlastním životě,“ řekl v úvodním videu, když divákům představoval, jakým směrem se bude zpravodajský pořad pod jeho vedením ubírat. „Slibuji, že budete na prvním místě. Ne inzerenti, ne politici. Pouze vy,“ slíbil.

Novinář se v rámci svého představení divákům vydal do ulic, aby lidi vyzkoušel, jak zvládnou vyslovit jeho jméno. Djůkupl? Dukupol? Doukjupl? Američané oslovení moderátorem na nádraží Grand Central v New Yorku měli českým jménem dost zamotaný jazyk.

Až jedna oslovená žena přečetla cedulku s reportérovým jménem jednoznačně: Dokoupil. A to zamotalo hlavu pro změnu reportérovi, než mu došlo, že na ulici narazil na rodinku ze Slovenska.

Dokoupil měl začít v pondělí, ale překvapující akce americké armády ve Venezuele přinutila CBS nasadit novou jedničku už o víkendu. A tak prvním „obyčejným Američanem“, se kterým vedl rozhovor, byl ministr obrany Pete Hegseth, upozornil web Variety.

Šéf Pentagonu se jinak televizním rozhovorům vyhýbá a zavedl řadu omezení, kvůli kterým se část médií na jeho tiskovky vůbec nedostane, upozorňuje web Deadline. A dodává, že Dokoupil nepřinutil Hegsetha k žádným konkrétním odpovědím.

Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

Pořad CBS Evening News je už několik let trojkou v celostátním vysílání za pořady World News Tonight stanice ABC a Nightly News stanice NBC a jeho sledovanost poslední roky klesala. Zatímco NBC má za 40 let vysílání jen čtyři hlavní tváře pořadu, CNB jich vystřídala jen za poslední roky několik.

Dokoupil působil řadu let jako moderátor ranní zpravodajské relace. Předtím pracoval jako píšící novinář pro Newsweek, NBC News a další média. V roce 2014 vydal knihu odhalující minulost své rodiny, především svého otce, o němž nevěděl od svých deseti let a který se živil jako pašerák drog. „Když jste v 70. a 80. letech kouřili kolumbijskou marihuanu, Tony Dokoupil by vám mohl poděkovat, že jste mu platili lekce plavání a udrželi jste ho v nejlepší soukromé škole na Floridě,“ sdělil v jednom z rozhovorů.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Neuctivé, musí to přestat. Grónsko znervózňují americká vyjádření o anexi

Vesnice Ittoqqortoormiit. Místní se cestovního ruchu nezříkají. Zvláště v...

Opakovaná vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA chtějí Grónsko, vyvolávají v této autonomní části Dánského království kritiku. Stejně jako příspěvek influencerky Katie Millerové, jež...

5. ledna 2026  11:37

Neustoupíme, řekl Turek ke své nominaci. Má dostat šanci, souhlasí Babiš

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek trvá na tom, že by se měl stát ministrem životního prostředí. Do této pozice ho navrhují Motoristé. Šanci by měl dostat i podle premiéra a předsedy ANO...

5. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  11:35

Uprchne Chameneí do Moskvy? Íránu hrozí venezuelský scénář, Trump zesiluje tlak

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí. (3. ledna 2026)

Zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vyvolává otázky, zda Spojené státy neplánují podobný scénář v Íránu. Americký prezident Donald Trump opakovaně varuje Teherán, že USA jsou připraveny...

5. ledna 2026  11:31

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  11:17

Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních...

5. ledna 2026,  aktualizováno  11:04

Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je zátoka v Kyselově....

Rok 2025 hodnotí meteorologové jako teplotně normální. V porovnání s rekordně teplým rokem 2024 byl s průměrnou teplotou 8,8 °C o 1,5 °C chladnější. Srážkami byl uplynulý rok naopak pod průměrem, v...

5. ledna 2026  10:59

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Zamrzlá řeka Labe v centru Hradce Králové (19. února 2025)

Česko se probudilo do mrazivého rána. Na šumavské Kvildě, Perle meteorologové ráno naměřili -30,6 stupně Celsia. Noční mráz sevře zemi až do čtvrtka, teploty klesnou až k minus 16. Slunečné počasí se...

5. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  10:57

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v...

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243...

5. ledna 2026  10:32

První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké...

5. ledna 2026  10:22

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

