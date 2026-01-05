Stanice CBS nasadila moderátora s českým jménem, Američané si lámali jazyk

S novou ředitelkou Bari Weissovou stanice vycouvala z několika sporů s Donaldem Trumpem anebo hostila setkání s Erikou Kirkovou, vdovou zavražděného aktivisty Charlieho Kirka. Ultrakonzervativním republikánským hlasem bude i Dokoupil.
„Lidé přestali důvěřovat médiím, protože se nepodařilo prodiskutovat určité události, jako byla Russiagate (kauza údajného spojení Trumpa s Rusy), kauza notebooku Huntera Bidena anebo lockdowny kvůli covidu,“ uvedl před svým nástupem do funkce Dokoupil.
„Zpravodajské agentury často přehlížejí příběh, protože kladou příliš velký důraz na zastánce faktů, na vědce a na elity a nezaměřují se na pohled průměrného Američana. Cítím to stejně jako vy. Míval jsem pocit, že ve zprávách nevidím a neslyším to, co vidím a slyším ve vlastním životě,“ řekl v úvodním videu, když divákům představoval, jakým směrem se bude zpravodajský pořad pod jeho vedením ubírat. „Slibuji, že budete na prvním místě. Ne inzerenti, ne politici. Pouze vy,“ slíbil.
Novinář se v rámci svého představení divákům vydal do ulic, aby lidi vyzkoušel, jak zvládnou vyslovit jeho jméno. Djůkupl? Dukupol? Doukjupl? Američané oslovení moderátorem na nádraží Grand Central v New Yorku měli českým jménem dost zamotaný jazyk.
Až jedna oslovená žena přečetla cedulku s reportérovým jménem jednoznačně: Dokoupil. A to zamotalo hlavu pro změnu reportérovi, než mu došlo, že na ulici narazil na rodinku ze Slovenska.
Dokoupil měl začít v pondělí, ale překvapující akce americké armády ve Venezuele přinutila CBS nasadit novou jedničku už o víkendu. A tak prvním „obyčejným Američanem“, se kterým vedl rozhovor, byl ministr obrany Pete Hegseth, upozornil web Variety.
Šéf Pentagonu se jinak televizním rozhovorům vyhýbá a zavedl řadu omezení, kvůli kterým se část médií na jeho tiskovky vůbec nedostane, upozorňuje web Deadline. A dodává, že Dokoupil nepřinutil Hegsetha k žádným konkrétním odpovědím.
Pořad CBS Evening News je už několik let trojkou v celostátním vysílání za pořady World News Tonight stanice ABC a Nightly News stanice NBC a jeho sledovanost poslední roky klesala. Zatímco NBC má za 40 let vysílání jen čtyři hlavní tváře pořadu, CNB jich vystřídala jen za poslední roky několik.
Dokoupil působil řadu let jako moderátor ranní zpravodajské relace. Předtím pracoval jako píšící novinář pro Newsweek, NBC News a další média. V roce 2014 vydal knihu odhalující minulost své rodiny, především svého otce, o němž nevěděl od svých deseti let a který se živil jako pašerák drog. „Když jste v 70. a 80. letech kouřili kolumbijskou marihuanu, Tony Dokoupil by vám mohl poděkovat, že jste mu platili lekce plavání a udrželi jste ho v nejlepší soukromé škole na Floridě,“ sdělil v jednom z rozhovorů.