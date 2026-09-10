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Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, informuje Copernicus

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  7:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marko DjuricaReuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
77 fotografií
Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020, uvedla služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.

Teploty se v srpnu opět dostaly nad hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období let 1850 až 1900, kterou světové společenství označuje za mezní dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Srpen překročil průměr předindustriální éry o 1,65 stupně.

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V Evropě byla průměrná srpnová teplota 20,26 stupně čtvrtá nejvyšší v historii a překročila průměr let 1991 až 2020 o 1,10 stupně. Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto v měřené historii, kdy teplota překonala dosud nejvyšší průměrnou hodnotu z roku 2003.

Evropské země od západu přes střed až po východ zaznamenaly také nadprůměrně suchý srpen, ačkoli nedostatek srážek nebyl tak výrazný jako v předchozích měsících. Extrémně nízké průtoky zaznamenaly řeky Dunaj, Rýn, Dněpr a Jižní Bug, velmi nízkou hladinu měla i Visla, Rhôna, Seina či Pád, kterým k doplnění vody pomohly deště na konci srpna.

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„V kombinaci s rekordními povrchovými teplotami moří a nejteplejším zaznamenaným létem v západní Evropě tato zjištění ukazují, jak klimatická změna přináší extrémy napříč atmosférou i oceány. Dopady této situace stále více pociťují komunity, ekonomiky a ekosystémy po celém světě,“ uvedla vedoucí klimatické sekce služby Copernicus Samantha Burgessová.

Copernicus již dříve informoval, že v srpnu byla naměřena historicky nejvyšší teplota ve světových mořích sledovaná od roku 1979. Průměrná denní teplota na povrchu oceánů a moří činila 22. srpna 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord 21,09 stupně z března 2024.

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Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, informuje Copernicus

ilustrační snímek

Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad...

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