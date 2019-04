Počet obětí útoků na Srí Lance je nižší. Márnice špatně poskládaly části těl

„Těla obětí bývají při tomto typu explozí silně poškozená. Je možné, že některá těla byla úplně zničená nebo roztrhaná na části, což dělá identifikaci velmi obtížnou,“ uvedl pro CNN srílanský ministr zdravotnictví Radžíha Senaratne, podle kterého se poslední odhady o počtu obětí dosud zastavily na 253.

Podle Anglila Džasinghe, generálního ředitele srílanské zdravotní služby, nejspíš ani tento počet není zcela přesný. „Mohlo by to být 250 nebo 260 (mrtvých). Nedokážu to říct přesně. Máme tu velkou spoustu částí těl a je těžké stanovit přesný počet (obětí),“ uvedl pro Reuters.

Mluvčí policie v Kolombu v úterý uvedl, že si nedělní teroristické útoky na srílanské kostely a hotely vyžádaly 359 obětí. Nepřesné údaje mu podle úřadů poskytly márnice.

Srílanská policie v souvislosti se sérií víkendových sebevražedných útoků na kostely a hotely v zemi stále pátrá po 140 lidech, kteří jsou podezřelí z vazeb na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Někteří z útočníků byli v kontaktu s organizací už od roku 2013.



Podle srílanských úřadů spáchalo útoky devět islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni tamějšího původu. Úřady viní z masakru dosud málo známou islamistickou skupinu národní Tauhíd džamáate (NTJ). V jejím čele stál radikální místní duchovní Zahrán Haším, který podle úřadů zahynul při sebevražedném atentátu v hotelu Shangri-La. K útoku se ovšem přihlásila organizace Islámský stát.

Bezpečnostní složky dosud zatkly 76 lidí, uvedla agentura Reuters. Mezi zadrženými jsou také cizinci ze Sýrie a Egypta. V zemi je nasazeno asi deset tisíc vojáků, kteří provádějí prohlídky a dohlížejí na bezpečnost u svatostánků, oznámila ve čtvrtek armáda.