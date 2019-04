Ve srílanském Kolombu bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno letiště i banka

Informovala o tom s odvoláním na policii agentura Reuters. Srílanská televize ohlásila, že policisté prohledávají okolí silnice vedoucí k mezinárodnímu letišti. Letiště stále přijímá letadla, avšak odlety jsou odloženy.

Srí Lanku v neděli postihly teroristické útoky, které nepřežilo 359 lidí.

K víkendovým atentátům se v úterý přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Útoky soustředili atentátníci do hlavního města Kolombo a jeho okolí. Exploze nastaly o Velikonoční neděli, kdy byly kostely plné věřících, kteří přišli na mši. Terčem útoků byl kostel sv. Antonína v Kolombu, sv. Šebestiána v Negombu, které leží asi 35 kilometrů severně od metropole a evangelický kostel ve městě Batticaloa. Představitelé srílanských křesťanů ve čtvrtek oznámili, že katolické kostely zůstanou až do odvolání uzavřeny.

Výbuchy také otřásly třemi pětihvězdičkovými hotely Shangri-La, Cinnamon Grand a Kingsbury, všechny jsou v Kolombu. Nejméně ve dvou z nich útočili atentátníci v restauracích, když přišli hosté na snídani. Po poledni nastal sedmý výbuch na okraji Kolomba, který zabil dva lidi, a později osmý útok sebevražedného atentátníka připravil o život tři policisty. Útoky byly mířeny na turisty a křesťany a stále se vyšetřují.