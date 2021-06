Obavy z ekologické katastrofy. Potápějící loď děsí Srí Lanku

Na lodi MV X-Press Pearl plující pod singapurskou vlajkou požár řádil 12 dní, než se ho podařilo uhasit. Ve středu se loď začala potápět. Snahy odtáhnout plavidlo dál od přístavu do hlubších vod selhaly, když na mořské dno klesla záď lodi. Provozovatel lodi, skupina X-Press Feeders, dnes uvedla, že záď je nyní na dně v hloubce 21 metrů a pomalu ke dnu klesá i příď.

Na místě jsou podle ní odborníci, kteří sledují stav lodi a znečištění okolní vody. Únikem paliva a dalším znečištěním se bude společnost zabývat společně se srílanským námořnictvem. Loď má 186 metrů na délku a 45 metrů na výšku. I když klesne celá ke dnu, bude její část stále nad vodou, upřesnil podle agentury AFP mluvčí námořnictva.



Společnost X-Press Feeders tvrdí, že většinu nákladu, který zahrnoval 25 tun kyseliny dusičné a dalších chemických látek, zničil požár. Panují však obavy, že do moře uniknou zbylé chemikálie a také nafta z nádrží s palivem. V takovém případě by mohla být zdecimována mořská fauna a flóra a utrpět by mohly také slavné srílanské pláže.

Podle Nirmala Silvy, šéfa přístavu v Kolombu, bylo na lodi asi 300 tun paliva. Odborníci se domnívají, že mohlo shořet při požáru. „Musíme však pracovat s nejhorším scénářem. Navíc netvrdíme, že na lodi žádné palivo nezbylo. Je možnost, že tam nějaké je,“ zdůraznil Silva. „Zatím jsme však žádný únik nafty nezaznamenali,“ upřesnil šéf přístavu.

Do vody však již uniklo několik tun plastových granulí, které se používají k výrobě plastových sáčků. Kusy plastu představují nebezpečí pro mořské živočichy, kteří si je snadno spletou s potravou. Charitha Pattiaratchi, který se zabývá oceánografií na Západoaustralské univerzitě, upozornil, že plastové granule zůstanou v mořském prostředí napořád, poněvadž nejsou rozložitelné.

Srí Lanka zakázala rybolov na asi 80kilometrovém úseku pobřeží a vyšetřuje požár, který na lodi propukl. Soud v Kolombu zakázal kapitánovi a dvěma dalším členům posádky, aby odjeli ze země. Srílanská vláda oznámila, že hodlá majitele lodi stíhat a požadovat kompenzaci. Podle úřadů byl požár zřejmě způsoben únikem kyseliny dusičné, o němž posádka věděla, ještě než loď vstoupila do srílanských vod.