My virus nešíříme! brání se muslimové na Srí Lance. A brojí proti kremaci

, aktualizováno

Srí Lanka je jednou z nejúspěšnějších zemí v boji s koronavirem. Lze to přičíst rozvinutému zdravotnictví, vysoké míře testování i mladé populaci. Některé kroky vlády však vyvolaly pobouření místní muslimské komunity. Vadí jim, že pozůstatky muslimů, co zemřeli na covid-19, jsou spalovány. Odmítají též, že by cíleně šířili virus.