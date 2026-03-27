Českého mnicha na Srí Lance usmrtil levhart, tělo našli v jeskyni

Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii.
Mnich podle serveru Hiru News meditoval v jeskyni a jeho tělo se našlo druhý den s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy.

VIDEO: Indům se nepovedl odchyt levharta, muži se zakousl do ruky

Místní média mnicha blíže neidentifikovala. Policie smrt od 26. března vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.

