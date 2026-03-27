Mnich podle serveru Hiru News meditoval v jeskyni a jeho tělo se našlo druhý den s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy.
|
VIDEO: Indům se nepovedl odchyt levharta, muži se zakousl do ruky
Místní média mnicha blíže neidentifikovala. Policie smrt od 26. března vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz