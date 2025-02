Srí Lanka byla několik hodin bez proudu, síť vyřadila z provozu opice

9:14

Celá Srí Lanka se v neděli na několik hodin ponořila do temnoty, když na ostrově vypadla elektrická síť. Podle vládních činitelů všechno způsobila opice, která na předměstí hlavního města Colomba vnikla do elektrárny a dostala se do kontaktu s jedním z transformátorů, což způsobilo „nerovnováhu celého systému“, informovala stanice BBC News.