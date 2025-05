Rána do zad, Srbové dodávají munici Kyjevu, tvrdí ruská rozvědka. Viní i Česko

Vučić státní televizi RTS řekl, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při své návštěvě Moskvy 9. května jednal o srbském vývozu zbraní na Ukrajinu, a některá obvinění SVR popřel. „Společně s ruskými partnery jsme vytvořili pracovní skupinu, která má zjistit fakta. Některé z věcí, které byly řečeny, nejsou pravdivé,“ řekl ve čtvrtek v televizi.

Podle utajovaného dokumentu Pentagonu Srbsko v roce 2023 souhlasilo s dodávkami zbraní Kyjevu, a to navzdory deklarované vojenské neutralitě země, píše agentura Reuters a dodává, že Moskva Bělehrad kvůli této záležitosti několikrát kritizovala. Srbský obranný průmysl vyrábí zbraně a střelivo, jejichž konstrukce z velké části vycházejí z vojenské technologie bývalého Sovětského svazu a podobají se těm, které používá Ukrajina i Rusko.

SVR ve svém prohlášení označila počínání srbského zbrojního průmyslu za ránu do zad Rusku jako tradičnímu spojenci balkánské země. „Protiruské počínání maskují (zbrojní podniky) falešnými certifikáty o konečných uživatelích či za pomoci prostředníků. Mezi nimi nejčastěji figurují státy NATO, především Česko, Polsko a Bulharsko,“ uvedla ruská rozvědka.

Deník Financial Times loni napsal, že Srbsko diskrétně zvyšuje prodej munice na Západ, což v konečném důsledku posiluje obranu Ukrajiny. Vučić dodávky nepopřel a vývoz munice označil za součást ekonomické obrody. „Ano, vyvážíme naše náboje. Nemůžeme je vyvážet na Ukrajinu či do Ruska. Ale máme mnoho kontraktů s Američany, Španěly, Čechy a dalšími. Co s tím nakonec udělají, to je jejich věc,“ řekl tehdy srbský prezident.

Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané na rozkaz diktátora Putina. Bránící se zemi poskytl vojenskou a další pomoc Západ, svou roli v ukrajinské obraně sehrává i česká muniční iniciativa.

Srbsko balancuje mezi svými vazbami na Rusko a Evropskou unii, jejímž členem by se tato balkánská země ráda stala. Ačkoliv Bělehrad odsoudil ruskou invazi do sousední země, nepřipojil se k západním sankcím uvaleným na Moskvu kvůli její agresi vůči Ukrajině. Vučić se také několikrát setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zúčastnil se však i Putinovy vojenské přehlídky v Moskvě u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.