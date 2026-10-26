„Drahé Srbsko, dnes večer slyšíme hlas lidu. Dnes oslavujeme vítězství, zítra vybudujeme budoucnost,“ promlouval k nadšeným Srbům chemik a profesor z bělehradské univerzity Radomir Saičić jménem Studentské kandidátky, jež právě porazila Aleksandara Vučiče.
Ten zemi vládl čtrnáct let a spoléhal na to, že bude i dál. Vzdal se postu prezidenta a už se viděl v křesle premiéra. Ovšem přepočítal se a dva roky trvající protesty, na jejichž počátku stálo neštěstí na nádraží v Novém Sadu, ho v neděli smetly i s jeho Srbskou pokrokovou stranou (SNS).
Studentská kandidátka získala více než 52 procent hlasů a zřejmě si vybere příštího premiéra. Ale kdo to bude? Organicky založené hnutí nemá klasickou strukturu politické strany ani jmenovaného předsedu a zatím na pozici premiéra nikoho nejmenovalo. Jisté je zřejmě jen to, že to nebude student, jak by mohl napovídat název hnutí. Kandidátů je víc.
Zničili dva roky života v této zemi. A zničí toho ještě víc.