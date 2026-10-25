Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Srbsku začaly volby. Vučić bojuje o moc, proti němu stojí studentské hnutí

Autor: ,
  11:42
Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...
122 fotografií
V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti. Obyvatelé zde budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií dojde v balkánské zemi k souboji mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a hnutím vysokoškolských studentů, kteří proti němu téměř dva roky protestují.

Předčasné volby Vučić vyhlásil před několika týdny. První předběžné výsledky se očekávají přibližně dvě hodiny po uzavření volebních místností ve 20:00.

Účast voličů byla již brzy ráno vysoká a před volebními místnostmi se tvořily dlouhé fronty ještě před jejich otevřením v 7:00, uvedla agentura Reuters.

Studenti vs. Vučić. Srbsko míří k volbám, do ulic vyšly statisíce lidí

„Dnes jsem vyšla brzy, protože nás k tomu vyzvali studenti,“ sdělila Reuters třicetiletá Ana ve volební místnosti v Bělehradě. „Hlasovala jsem pro naše děti, pro naši mládež... naše děti si zaslouží mír a práci, a to jim může zajistit jen Vučić,“ řekla agentuře Romka Hatidža.

Na 6,4 milionu voličů si v nedělním hlasování může vybírat z 18 subjektů, které obsadí 250členný parlament. Přesto jsou podle médií volby referendem o Vučičovi. Hlavním soupeřem jeho strany Jednotné Srbsko je Studentská kandidátka, kterou podpořila část parlamentní i neparlamentní opozice.

Fico podpořil Vučiče na předvolebním mítinku. Promluvil na něm srbsky

Vučić koncem září rezignoval na post prezidenta a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem. Jeho druhý prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a ucházet se o další už mu ústava neumožňovala.

Volební místnosti se otevřely v 7:00, volit mohou Srbové do 20:00. Konečné výsledky nebudou známé dříve než v pondělí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

V Srbsku začaly volby. Vučić bojuje o moc, proti němu stojí studentské hnutí

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)

V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti. Obyvatelé zde budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií dojde v balkánské zemi k souboji mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a...

25. října 2026  11:42

Lidé ohlásili podezřelého s nožem v nemocnici. Na místo vyjelo několik jednotek

Policie zasahovala v nemocnici ve Frýdku-Místku. Oznámení o ozbrojeném muži se...

Policisté v neděli zasahovali v nemocnici ve Frýdku-Místku, protože dostali informaci, že se tam možná pohybuje ozbrojený muž. Podezřelého zadrželi, informace o zbrani se ale nepotvrdila. Sdělila...

25. října 2026  11:21

OBRAZEM: Porucha motoru i euforie. Česká Lamborghini vládnou evropským okruhům

Tým Mičánek Motorsport si v italské Monze vyjel dva evropské tituly v sérii...

Dva evropské tituly během dvou dnů, čtyři za poslední tři roky. Brněnský tým Mičánek Motorsport završil sezonu Lamborghini Super Trofeo Europe ve velkém stylu. V italské Monze museli mechanici hned...

25. října 2026  11:15

Na staveništi D11 na Trutnovsku zemřel po pádu z mostu dělník, další se zranil

Na staveništi D11 na Trutnovsku zemřel po pádu z mostu dělník, další se zranil....

Na staveništi dálnice D11 v Bernarticích na Trutnovsku v sobotu zemřel stavební dělník. Spadl z rozestavěného mostu. Druhý dělník, který byl pod mostem, skončil v nemocnici poté, co utrpěl zranění v...

25. října 2026  9:27,  aktualizováno  10:52

Necháme opozici prostor a bavme se normálně, říká Babiš k rušení poplatků

Necháme opozici prostor a bavme se normálně, říká Babiš k rušení poplatků

Druhé čtení návrhu, jímž chce vláda Andreje Babiše zrušit poplatky, které nyní platí lidé České televizi a Českému rozhlasu, bude v Poslanecké sněmovně podle premiéra a předsedy ANO Babiše vypadat...

25. října 2026  10:46

Sobotní požár rodinného domu na Chebsku má jednu oběť, tři lidé jsou zranění

Po požáru v domě ve Velké Hleďsebi našli hasiči mrtvého člověka. (24. října...

Osm jednotek hasičů zasahovalo v sobotu večer u požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi nedaleko Mariánských Lázní na Chebsku. Policisté následně potvrdili, že požár nepřežil jeden člověk a tři lidé...

25. října 2026  10:22

Západní břeh pod pásy buldozerů. Izrael před volbami spustil vojenskou operaci

Izraelští vojáci blokují silnici během vojenské operace v Hebronu na Izraelem...

Izraelská armáda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci na okupovaném Západním břehu Jordánu. Reaguje tak na incident, při němž palestinští střelci u kontrolního stanoviště poblíž Hebronu usmrtili dva...

25. října 2026  10:16

Potyčka na floridské univerzitě se zvrhla ve střelbu. Polovina zraněných jsou děti

Kruhový objezd v areálu Floridské univerzity zemědělských a mechanických věd v...

Jedenáct lidí utrpělo střelná zranění při střelbě poblíž univerzitního kampusu v Tallahassee na Floridě. Kromě toho se při incidentu zranil další člověk. Podle Floridské univerzity zemědělských a...

25. října 2026  9:52

Eben ve StarDance, písničkář v Brně. Krize okolo poplatků probublává do kultury

Marek Eben a Tereza Kostková ve druhém kole StarDance (17. října 2026)

Noční bitva o zrušení poplatků pro Českou televizi a pro Český rozhlas, když v sobotu po půl páté ráno koalice ANO, SPD a Motoristů sobě v prvním čtení prosadila návrh vlády Andreje Babiše, měla...

25. října 2026  9:40

Soud v případu pádu lanovky na Ještěd začne v lednu příštího roku

Na Ještědu spadla kabina lanovky, zemřel její průvodčí. (31. října 2021)

Pět let po pádu kabiny lanovky na Ještěd v Liberci se okolnostmi tohoto neštěstí, při němž zemřel průvodčí, začne zabývat soud. První jednání je nařízeno na 20. ledna příštího roku, vyplývá z...

25. října 2026  9:14

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Francie se opět dusila v slzném plynu. V Paříži policie zadržela 1314 lidí

Francie čelila dnes další vlně masivních celonárodních protestů, které...

Francie v sobotu čelila další vlně masivních celonárodních protestů, které navazovaly na násilné střety z minulého týdne. Rozsáhlé demonstrace v Paříži se podle různých zdrojů zúčastnilo 110 000 až...

24. října 2026  7:04,  aktualizováno  25. 10. 9:04

Tři roky slibů a čekání. Tel Aviv bouří, opozice a kritici vlády zaplavili ulice

Premium
Demonstrace na Náměstí rukojmích tři dny před parlamentními volbami. (25. října...

Od našeho zpravodaje v Izraeli Moře modrobílých vlajek a skandování namířené proti kabinetu Benjamina Netanjahua. Telavivské Náměstí rukojmích zažilo těsně před úterními volbami obří demonstraci čítající přibližně sto tisíc lidí....

25. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×