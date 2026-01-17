Srbské tajné služby prováděly testy na psech. Přizvaly si k tomu ruskou FSB

Když loni v polovině března vyšli Srbové znovu do ulic Bělehradu na protest proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče, v jednu chvíli se prostorem začal rozléhat nečekaný, nesnesitelný zvuk. Lidé se v panice rozutekli a ti, kteří dorazili do nemocnice, hlásili nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a závratě.
Jako by jejich směrem mířila skupina motorkářů nebo lokomotiva, popisovali onen velmi hlasitý zvuk. Už tehdy se objevilo podezření, že vláda na demonstranty nasadila zvukové neboli sonické dělo. Vučić to odmítl a prohlásil, že do osmačtyřiceti hodin bude provedeno vyšetřování incidentu. „Všichni odpovědní za takové brutální výmysly a lži budou pohnáni k odpovědnosti před úřady,“ pohrozil.
|
Přes sto tisíc Srbů se shromáždilo v Bělehradě na protest proti korupci a vládě
Také ministr vnitra Ivica Dačić trval na tom, že Srbsko „nepoužilo žádné nelegální prostředky, včetně takzvaného zvukového děla“. Úřady nicméně už v minulosti potvrdily, že srbská policie tato děla vlastní. A podle vládních dokumentů, které novináři portálu Politico získali k nahlédnutí, srbské tajné služby zhruba dva týdny po těchto protestech provedly testy této technologie na zvířatech, konkrétně na skupině psů.
K testům si údajně v rámci vyšetřování přizvali členy ruské FSB a společně psy vystavili působení dvou amerických modelů LRAD (Long Range Acoustic Device) – LRAD 100X MAG-HS a LRAD 450XL.
|
Použili na nás sonickou zbraň, viní Srbové policii. Odporná lež, odmítá Vučić
Zařízení LRAD byla na trh uvedena jako nástroje pro komunikaci na dlouhé vzdálenosti. Při použití zblízka však mohou vážně poškodit sluch. Zmíněné modely mohou vydávat zvuky o hlasitosti až 150 decibelů, což je pro člověka extrémně bolestivá situace. Odpovídá zhruba výbuchu petardy či výstřelu zblízka a je ještě hlasitější než proudový motor letadla při vzletu.
Během testů Srbové s Rusy postavili zvířata 200, 150, 100, 50 a 25 metrů daleko od těchto zařízení. Cílem bylo posoudit „účinek vysílačů na biologické objekty“, tedy zjistit, zda symptomy popsané demonstranty odpovídají účinkům sonických děl.
|
Rána do zad, Srbové dodávají munici Kyjevu, tvrdí ruská rozvědka. Viní i Česko
Psy si vybrali kvůli „jejich vysoké citlivosti na akustické účinky“. Měsíc po demonstraci srbská zpravodajská služba BIA zveřejnila oficiální zprávu. I tu vypracovala FSB a tvrdila v ní, že zařízení během protestů nebylo použito a že nedošlo k žádnému masovému „psychologickému, morálnímu a fyzickému dopadu na lidi“.
Ve zprávě FSB také trvala na tom, že „při vysílání základních a testovacích signálů biologické objekty necítily nepohodlí (změny v chování) ve zkoumané vzdálenosti“. „Psi byli zkontrolováni tři dny po testech a nevykazovali žádné změny ve svém stavu,“ dodala. Detailem už pak je, že srbské ani ruské tajné služby nepožádaly úřady o razítko schvalující tyto testy na zvířatech tak, jak vyžaduje zákon.
Společné testování sonických děl pak dokládá, jak vysoká je míra spolupráce Srbska, jež by jednou rádo vstoupilo do Evropské unie, s Ruskem, které už čtyři roky vede válku s Ukrajinou a pro EU je momentálně nejnebezpečnějším nepřítelem, dodává Politico.