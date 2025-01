Studenti v Bělehradě blokují důležitou křižovatku, farmáři je chrání traktory

Studenti požadují úplné objasnění neštěstí z 1. listopadu, kdy zhroucení betonového přístřešku u nádraží ve městě Novi Sad na severu země nepřežilo 15 lidí, napsala agentura AFP a dodala, že tyto požadavky zaznívají už od počátku protestů, které trvají už týdny.

„Všichni do blokády“ a „všichni do ulic“, skandovaly stovky studentů, kteří se s píšťalkami na krku vydali okolo deváté ráno ze svých vysokých škol do čtvrti Autokomanda, ležící asi 1,5 kilometrů jižně od centra Bělehradu. Zde se nachází jedna z klíčových křižovatek v hlavním městě.

Na místě se už nacházely mobilní toalety a cisterna s pitnou vodou, konstatoval zpravodaj AFP.

Studenti si tu postavili stany, jiní hráli volejbal, další posedávali na dekách či se procházeli. Čtvrthodinkou ticha uctili památku obětí z Nového Sadu, a to v 11:52, kdy se betonový přístřešek u nádraží na severu země zhroutil.

Studenti požadují, aby vláda zveřejnila veškeré dokumenty týkající se renovace nádraží s účastí čínských firem, jakož i maďarského a francouzského podniku, a dále chtějí zadržení osob podezřelých z napadání studentů a jejich pedagogů během demonstrací, ukončení stíhání zadržených studentů a zvýšení rozpočtu na vysoké školství o 20 procent.

Demonstranti míní, že za neštěstím v Novém Sadu stojí korupce, nepotismus a odbyté stavební práce při nedávné rekonstrukci nádraží.

Do Bělehradu již v neděli přijely desítky farmářů s úmyslem ochránit studenty svými traktory, zaparkovanými kolem místa konání akce. K zablokování dopravy hodlaly přispět také motorkářské kluby.

Od začátku protestů utrpělo zranění několik studentů, když do davu najeli motoristé. Naposledy se tak stalo v pátek, kdy do davu demonstrantů, kterých bylo podle odhadu novinářů více než 50 000, najela autem mladá řidička a zranila studentku. Řidička z místa ujela, policie ji později zadržela.

Virálně šířící se videa z incidentu přiměla srbského prezidenta, který čelí bezprecedentní vlně hněvu během celé své 12 let trvající vlády, k žádosti k policii, aby se postarala o bezpečnost demonstrantů. Ministr vnitra Ivica Dačić dnes potvrdil, že policie se postará o ochranu účastníků blokády.

Vučić, kritizovaný za potlačování občanských svobod, obviňoval studenty, že pracují v zájmu neupřesněných „cizích mocností“ na svržení jeho vlády.