Srbové po střelbách panikaří, hlásí každého se zbraní, líčí český ambasador

Srbská policie v pátek zatkla střelce, který ve čtvrtek večer u města Mladenovac zabil osm lidí a třináct dalších zranil. Víte podrobnosti o pachateli, o jeho motivech?

O pachateli zatím víme, že jde o jednadvacetiletého muže, jehož otec je údajně voják, snad přímo příslušník generálního štábu srbské armády.

Střelba se odehrála před půlnocí v obci Dubona na školním hřišti, kde zřejmě došlo k hádce. Mladík, kterého učitelé považovali za problémového, odešel domů pro automatickou pistoli, vrátil se na místo a začal střílet do lidí. Poté sedl do auta a za jízdy pálil na kolemjdoucí.

Postupně se přesunul do obce Malo Orašje, kde pokračoval ve střelbě. Nakonec unesl taxikáře a snažil se po dálnici dostat do vesnice Grošnica na jihu země, kde má jeho strýc chatu. Zřejmě se tam chtěl ukrýt. Zde ho policie v pátek v osm hodin ráno dopadla.

Mezi mrtvými je patnáctiletý chlapec, jeden policista, který v době incidentu nebyl ve službě, a jeho sestra. V kritickém stavu je momentálně sedm lidí. Dva zraněné ve věku třiadvaceti a jednadvaceti let záchranáři převezli do Bělehradu, ostatní jsou v nemocnicích v menších městech.

V zemi platí třídenní státní smutek. Jiný střelec, třináctiletý chlapec, před dvěma dny ve škole v Bělehradu zastřelil osm spolužáků a pracovníka ostrahy. V jakém stádiu vyšetřování je tento případ?

Chlapec se po střelbě sám vzdal a počkal na policii. Ke všemu se přiznal a tvrdí o sobě, že je psychopat. Zdá se, že je naprosto chladnokrevný, svého činu vůbec nelituje. Z prvotního výslechu vychází, že neměl dobré vztahy se svými spolužáky a žádal o přemístění do jiné třídy.

Střelec byl údajně nadaným chlapcem a dobrým studentem. Třída, do které chodil, byla srbsko-francouzská, zaměřená na výuku francouzského jazyka. Hoch byl v kolektivu novější a zřejmě se mu do něho nepodařilo zapadnout. Už delší dobu údajně vysílal signály, že se s ním něco děje. Na sociálních sítích sdílel fotografie, kde sám sebe připodobňoval k monstru.

Jaká nyní panuje v Srbsku atmosféra?

Atmosféra v zemi je velmi napjatá. Lidé jsou v šoku a dá se říct, že panikaří. Při sebemenším podezření, že se někdo na ulici nechová standardně, volají na policii. Obyvatelé strážníkům také hlásí, když spatří někoho s předmětem připomínajícím zbraň. Zdá se, že hlášení toho typu je nyní hodně.

Existují náznaky, že někteří narušení jedinci by se mohli inspirovat. Za včerejšek je hlášeno několik napadení se zraněními, například nožem nebo vzduchovkou. Objevilo se i pár případů, kdy se zřejmě vtipálkové pohybovali na veřejnosti s atrapami zbraní.

Lze vysvětlit, proč k útokům došlo tak krátce po sobě právě nyní?

Nemyslím si, že by některý z těchto incidentů souvisel s vnějšími událostmi. Žák z bělehradské školy se na útok připravoval dlouhodobě. Měl prý seznam spolužáků, kteří mají zemřít. Nakreslil si podrobnou mapu školy, vše naplánoval. Druhý zřejmě jednal impulsivně.

Jaké má země zákony ohledně držení zbraní? Volají lidé v reakci na incidenty po jejich zpřísnění?

Zákony ohledně držení zbraní se v Srbsku neliší od standardů Evropské unie, jsou přísné. Bohužel zbraní je tu mezi lidmi hodně. V Srbsku je podle nejnovějších údajů 580 tisíc legálních majitelů zbraní, kteří jich mají až 800 tisíc. To je u země, která má 6,6 milionu obyvatel, vysoké číslo. (Země je stejně jako další státy západního Balkánu po válkách v 90. letech zaplavena i desetitisíci nelegálně držených zbraní, pozn. red.)

Nezaznamenal jsem, že by lidé volali po zpřísnění zákona na držení zbraní, prezident Aleksandar Vučić ale v pátek slíbil, že vláda do půl roku získá 1 200 nových policistů a zajistí, aby v každé škole v Srbsku byl policista. Má také dojít ke snížení počtu neloveckých zbraní, a to ze 400 tisíc na třicet tisíc, tedy méně než desetinu. (Vučić se rovněž zavázal zdvojnásobit pokuty za nelegální držení zbraní, pozn. red.)

Doporučil byste v souvislosti s incidenty něco Čechům, kteří se nyní v Srbsku nacházejí? Je důvod k obavám?

V tuto chvíli nepředpokládám, že by násilí mělo pokračovat. Incident na škole v Bělehradu byl individuálním selháním. Včerejší střelba byla zřejmě momentálním pominutím mysli pachatele. V tuto chvíli nelze dávat rady, jak se zachovat.

Obrátili se na vás v souvislosti se střelbami s prosbou o pomoc nějací Češi?

Pouze jsme zaznamenali dotazy Čechů, kteří do Srbska plánují cestu a neví, jak se k ní mají postavit. Kromě dotčených lokalit žádná dopravní ani jiná omezení v zemi zavedena nebyla. Cestovatelům jsme doporučili plány nerušit, pachatelé jsou v rukou policie.