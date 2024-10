Sen o Bruselu, nebo pragmatická hra? Mezinárodní lavírování Srbsku vynáší

Rozpolcenost Srbska jako by se propsala i do života v Bělehradě. Na soutoku Dunaje a Sávy se k nebi tyčí elegantní skleněné i kovové věže. Silniční a železniční uzly tu spojují střední Evropu s Balkánem.

Ale o kousek dál čekají ošuntělé uličky s budovami, jež poznamenal čas. Historické křivdy a trpká pachuť bojů minulých řvou z graffiti na bělehradských zdech. „Fuck NATO,“ odkazuje jeden z nich na bombardování Bělehradu během války v Jugoslávii v roce 1999. Na jiné zdi zase stojí „Heroes of 1995“. Odkaz na srebrenický masakr. Vojska Republiky srbské tehdy zabila přes osm tisíc Bosňáků muslimského vyznání. Srbsko srebrenickou genocidu nikdy oficiálně neuznalo.

A tak stejně jako Bělehrad, i srbská zahraniční politika je rozkročená mezi několika světy, v šedé zóně mezi Pekingem, Moskvou a Západem. Srbsko se přiklání na tu či onu stranu v závislosti na aktuálním dění ve světě.

Poté, co Slobodan Milošević vedl v 90. letech minulého století Srbsko do několika krvavých válek, už měli někteří srbští lídři jasno – chceme na Západ. Na začlenění do evropského bloku však Washington ani Evropa, příliš zaneprázdněné svými konflikty, neodpověděly dostatečně rychle. A tato pachuť v Srbsku zůstává.

Vučičův balkánský guláš

V roce 2017 získal prezidentský úřad dvoumetrový nacionalista Aleksandar Vučić. Z úřadu vlády se moc přesunula do kanceláře prezidenta, a cesta do Bruselu, ačkoliv srbská hlava státu tvrdí opak, už není tak jednoznačná. Mimochodem svoji politickou kariéru začal Vučić jako ministr právě v Miloševičově vládě.

Shrňme to. Srbsko velmi výhodně obchoduje s Čínou. Odmítá se podepsat pod mezinárodní sankce proti Putinovi. Na dotazy novinářů ohledně ruského vlivu ve své zemi odmítá odpovídat. A naopak velmi dobře ví o emocionálním vlivu Ruska na srbské veřejné mínění. Podobnost těchto dvou zemí, zakotvená ve slovanské identitě a východním pravoslaví, z nich dělá tak trochu přirozené spojence.

A do toho srbská vláda přivírá očí nad tím, že srbské zbraně za přibližně 800 milionů eur putovaly na Ukrajinu. Připočtěme ještě nákup z konce srpna tohoto roku. Francouzský prezident Emmanuel Macron podepsal s Vučičem několik dohod, včetně lukrativního obchodu na 12 stíhacích letounů Rafale francouzské výroby. To už máme slušný balkánský guláš. Na němž ale Srbsko skvěle profituje.

Ocelárny, investice, přátelství

Čína se za posledních pár let stala největším individuálním investorem v Srbsku. Podle serveru CHOICE dosáhly investice do roku 2022 úrovně souhrnných investic všech 27 členských států Evropské unie. Počáteční fáze spolupráce se točila především kolem úvěrových smluv, které čínské banky poskytly na rozvoj infrastruktury v zemi.

Pak už se pozornost přesunula k většímu objemu přímých zahraničních investic. Přelomovou se stala akvizice ocelárny Smederevo za 42 milionů eur. Koupila ji čínská skupina HeSteel, která přislíbila další investice a se Srbskem začala budovat dobře známé „ocelové přátelství“.

V roce 2018 čínská společnost Linglon postavila ve Zrenjaninu továrnu na výrobu pneumatik. Čínská skupina Zijin Mining má také obří podíl v hornicko-hutnickém kombinátu Bor. Díky tomu a dalším dohodám se společnost Zijin Mining stala klíčovým hráčem v těžebním průmyslu východního Srbska a fakticky si vytvořila monopol. Pozoruhodnou expanzi čínských investic zaznamenal také srbský automobilový průmysl. Přátelství s Čínou zkrátka vynáší.

Kam kráčíš, Srbsko?

Poněkud problematičtější otázku nastolil pro Srbsko vnik ruských vojsk na Ukrajinu. Usilovat o vstup do EU a zároveň udržovat dobré vztahy s Ruskem se zdá prakticky nemožné.

Zřejmě nejvýraznější stopa Ruska v Srbsku momentálně souvisí s dodávkami energie. Po podpisu rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky mezi Bělehradem a Moskvou v roce 2008 získala společnost Gazprom Neft kontrolní podíl 51 procent v upadajícím srbském energetickém gigantu Naftna Industrija Srbije (NIS).

Vzhledem k tomu, že ropné produkty a plyn tvoří téměř polovinu celkové spotřeby energie Srbska a že čtvrtina ropy a téměř všechen plyn pochází z Ruska, stal se Bělehrad na Moskvě v podstatě energeticky závislým. Hospodářské vztahy navíc Vučić v průběhu let posílil podepsáním několika dohod. A i když Srbsko na oko odsoudilo Putina, nepřipojilo se k hospodářským sankcím. Z výše uvedeného je jasné proč.

Podle Rádia Svobodná Evropa sice 70 procent srbského obchodu probíhá s Evropskou unií, mnozí v EU si ale kladou otázku, zda je Vučić skutečně oddán zásadám Bruselu, nebo zda je srbská ambice vstoupit do EU motivována pouze ekonomickou potřebou.

Vučić zkrátka provádí univerzální politiku. Riziko, jemuž se vystavuje, spočívá v tom, že ačkoli se jeho politika může zdát pragmatická, nakonec by ho mezinárodní partneři Srbska mohli vnímat jako nedůvěryhodného.

„Určitým způsobem se stáváte příliš zranitelným. Pro někoho v jeho postavení je to jako jízda na kole. Musíte v tom pokračovat donekonečna, žonglovat se všemi míčky a pak pokračovat dál. A to je výzva sama o sobě,“ vyjádřil trefně bulharský politolog Ivan Krastev.