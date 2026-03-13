Srbsko si jako první v Evropě pořídilo čínské balistické rakety, rozlítilo Chorvaty

Autor: ,
  13:13
Srbsko nedávno pro své letectvo zakoupilo čínské balistické rakety vzduch–země CM-400AKG, a stalo se tak první evropskou zemí, která je používá. Připustil to ve čtvrtek večer srbský prezident Aleksandar Vučić.
Čínská balistická raketa vzduch–země CM-400AKG (11. listopadu 2024)

Čínská balistická raketa vzduch–země CM-400AKG (11. listopadu 2024) | foto: ČTK

Spojenci. Srbský prezident Aleksandar Vučić (vlevo) se zdraví se svým...
Instalace obří čínské státní vlajky na mrakodrap, který je symbolickou branou...
Srbský prezident Aleksandar Vučić (8. června 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří se svým srbským protějškem Aleksandarem...
11 fotografií

„Máme značný počet těchto raket a budeme jich mít ještě více,“ řekl Vučić ve státní televizi RTS. Prohlásil to jen několik dní poté, co se na internetu objevily první snímky raket zavěšených na srbském letadle. Vučić uvedl, že srbské letectvo upravilo své sovětské stíhačky MiG-29, aby mohly rakety CM-400AKG nést.

Srbsko se snaží vyvažovat partnerství s NATO a záměr vstoupit do Evropské unie se svým staletým náboženským, etnickým a politickým spojenectvím s Ruskem a strategickými vazbami na Čínu, která je v Srbsku významným investorem.

V Chorvatsku po letech nastoupili branci do kasáren, návrat vojny chystá i Srbsko

Chorvatsko, které je členem EU a NATO, kritizovalo nákup raket jako hrozbu pro regionální stabilitu, pokus o změnu vojenské rovnováhy a známku rostoucích závodů ve zbrojení na Balkáně. Chorvatsko bylo ve válkách v 90. letech nepřítelem Srbska.

Záhřeb loni v březnu uzavřel obrannou a bezpečnostní dohodu s Albánií a Kosovem. Srbský prezident v rozhovoru s RTS rovněž vyslovil obavu z tohoto spojenectví. Podle něj bylo vytvořeno jen proto, aby tyto země západního Balkánu Srbsko někdy v budoucnu napadly. „Vyčkají do okamžiku, kdy vypukne větší konflikt mezi Evropany a Rusy, a konflikt na Blízkém východě se dál vyostří,“ řekl Vučić. Zároveň zcela vyloučil jak možný útok Srbska na státy Severoatlantické aliance, tak i členství Srbska v NATO.

Raketa CM-400AKG, kterou vyrábí společnost China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), je nadzvuková balistická střela vzduch–země. Může nést buď 150kilogramovou výbušnou hlavici, nebo 200kilogramovou penetrační hlavici, a má dolet až 400 kilometrů, píše Reuters. Své první bojové využití měla za loňského indicko-pákistánského konfliktu.

Čína se zabydlela na Balkánu. Letos investuje v Srbsku stejně jako celá EU

Vučić odmítl zveřejnit cenu, kterou Srbsko za rakety zaplatilo. Řekl, že pouze obdrželo mírnou slevu. Srbsko letos vyčlenilo na vojenské výdaje přibližně 2,6 procenta svého hrubého domácího produktu (HDP).

Srbsko v poslední době zakoupilo z Číny i systém protiletadlové obrany FK-3 a bojové drony CH-92A. Zároveň od francouzské společnosti Dassault koupilo 12 nových stíhaček Rafale a od společnosti Airbus vrtulníky a nákladní letadla.

13. března 2026

13. března 2026  13:13

