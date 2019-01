Svatý Putin. V Srbsku budují chrám, který má být věnován ruskému vůdci

Putin ve čtvrtek 17. ledna navštíví Bělehrad, kde jej uvítá jeho srbský protějšek Aleksandar Vučić. Nyní se spekuluje, zda šéf Kremlu zavítá i do Banstolu na severozápadě Srbska.

„Putinova podobizna je na dámských kalhotkách, zlatých hodinkách nebo mobilech, tak proč by jeho jméno nemohl mít taky kostel?,“ řekl organizátor stavby stavostánku Branko Simonovič. „Jsme dva pravoslavné národy propojené společnou historií, plnou shod i neshod. Rusko bylo ale vždy spojenec Srbska a pomáhalo jak mohlo,“ dodal.

Vznikajícímu svatostánku již nyní místní přezdívají „Putinův kostel“. A vyjadřují naději, že by se šéf Kremlu mohl ve vesnici objevit. „(Kdyby Putin přijel), znamenalo by to pro nás hodně,“ prohlásil postarší obyvatel Banstolu Miodrag Jovanovič.

Kostel záměrně budovaný v ruském stylu není hotový, ale už se na něm tyčí typické cibulové věže s pravoslavnými kříži. Dárci ze Srbska i z ciziny poslali na svatbu desítky tisíc dolarů. Mezi přispěvateli jsou údajně i nejmenovaní Rusové, napsala agentura AP.



Západem kritizovaný Putinův režim si udržuje sympatie Srbů hlavně tím, že stejně jako oni neuznává samostatnost Kosova. Tato bývalá jihosrbská provincie vyhlásila s podporou Západu v únoru 2008 jednostrannou nezávislost.

Po bývalém důstojníkovi KGB Putinovi již v Srbsku pojmenovali vesnici, slivovici i několik kaváren. Pouliční prodejci také často nabízejí trička s podobiznou šéfa Kremlu.

Podle AP sedí v srbské vládě otevřeně proruští ministři a Putin zintenzivnil úsilí o obnovení vlivu Moskvy ve východoevropských zemích. Balkán se tak vrátil do ohniska geopolitického soupeření. V regionu se o pozice přetahují Západ a Rusko, při současném posilování přítomnosti Číny a Turecka.

Pět z osmi sousedů Srbska je již členy NATO a čtyři vstoupily do EU. Srbsko chce být také součástí EU, ale slíbilo, že se nepřipojí k NATO. Bělehrad se nepřidal ani k sankcím, které Západ uvalil na Rusko kvůli jeho anexi ukrajinského Krymu a účasti na konfliktu na východě Ukrajiny.