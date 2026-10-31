„Respektujeme Rusko jako velmoc a jako našeho historicky důležitého partnera a v mnoha případech i ochránce. V této otázce se nic nezmění,“ řekl Bakić jménem Studentské kandidátky, která v nedělních předčasných parlamentních volbách porazila Vučićovu Srbskou pokrokovou stranu.
„Sankce uvalené na Rusko malým Srbskem by nic nezměnily, ale symbolicky by byly velmi špatné,“ dodal Bakić. Řekl, že jeho strana se zaměří nejprve na domácí reformy včetně reformy ministerstva vnitra a vzdělávacího systému.
Rusko udělalo pro obranu územní celistvosti Srbska v Kosovu a Metohiji více než tento režim.