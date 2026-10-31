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K EU se Srbsko zatím nepřipojí. Moskva je náš ochránce a partner, hlásá vítězné hnutí

Barbora Libayová
  16:08

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Oslavy v Srbsku. Uprostřed studentský lídr Jovo Bakić, sociolog v politice. | foto: Profimedia.cz

Srbsko sice mění svoje vedení, ale jeho shovívavý vztah k Rusku zjevně zůstává. I to odhalilo nedávné vyjádření Jova Bakiće, zástupce protestního hnutí Studentská kandidátka. Jak totiž řekl v rozhovoru pro ruské propagandistické médium RT Balkan, hnutí neplánuje na Rusko uvalit sankce.

„Respektujeme Rusko jako velmoc a jako našeho historicky důležitého partnera a v mnoha případech i ochránce. V této otázce se nic nezmění,“ řekl Bakić jménem Studentské kandidátky, která v nedělních předčasných parlamentních volbách porazila Vučićovu Srbskou pokrokovou stranu.

„Sankce uvalené na Rusko malým Srbskem by nic nezměnily, ale symbolicky by byly velmi špatné,“ dodal Bakić. Řekl, že jeho strana se zaměří nejprve na domácí reformy včetně reformy ministerstva vnitra a vzdělávacího systému.

Rusko udělalo pro obranu územní celistvosti Srbska v Kosovu a Metohiji více než tento režim.

Radomir Saičićakademik Srbské akademie věd a umění

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